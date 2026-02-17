Slušaj vest

U samom centru Makarske izbila je masovna tuča između članova dve ranije zavađene porodice.

Fizički obračun dogodio se u Lištunu, Makarska, oko 10:30 časova prošle nedelje, objavila je Slobodna Dalmacija.

Sukob se dogodio ispred ulaza u malu trospratnu stambenu zgradu, a u tuči su učestvovala četiri muškarca i tri žene. Nakon tuče, 61-godišnji muškarac je zadobio teške telesne povrede, dok su četiri osobe prošle sa lakšim povredama.

Prema zvaničnom izveštaju Splitsko-dalmatinske policijske uprave, uhapšena su tri muškarca – 56-godišnjak, 27-godišnjak i pet godina mlađi sugrađanin – i optuženi su za krivično delo „učestvovanja u tuči“.

Snimak tuče se brzo proširio društvenim mrežama, posebno na Reditu i Fejsbuku, gde je privukao veliku pažnju javnosti.

(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)

