POTUKLE SE DVE ZAVAĐENE PORODICE! Muškarci se pesniče, žene vrište i čupaju se za kosu, dramatičan snimak! (VIDEO)
U samom centru Makarske izbila je masovna tuča između članova dve ranije zavađene porodice.
Fizički obračun dogodio se u Lištunu, Makarska, oko 10:30 časova prošle nedelje, objavila je Slobodna Dalmacija.
Sukob se dogodio ispred ulaza u malu trospratnu stambenu zgradu, a u tuči su učestvovala četiri muškarca i tri žene. Nakon tuče, 61-godišnji muškarac je zadobio teške telesne povrede, dok su četiri osobe prošle sa lakšim povredama.
Prema zvaničnom izveštaju Splitsko-dalmatinske policijske uprave, uhapšena su tri muškarca – 56-godišnjak, 27-godišnjak i pet godina mlađi sugrađanin – i optuženi su za krivično delo „učestvovanja u tuči“.
Snimak tuče se brzo proširio društvenim mrežama, posebno na Reditu i Fejsbuku, gde je privukao veliku pažnju javnosti.
(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)