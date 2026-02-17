Slušaj vest

Na nekoliko lokacija u Splitu pojavili su se uvredljivi grafiti upućeni hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću, koga nazivaju "udbašem" i "lažnim patriotom".

Autori mu poručuju i da "vrati Tuđmanovu bistu", a njega nazivaju i izdajicom.

20260217095334_621270.jpg
Foto: Jutarnji List

Jutarnji list podsjeća da ovo nije prvi put da je Milanović meta uvredljivih komentara i grafita ispisanih po zidovima i fasadama zgrada.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

