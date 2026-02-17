Na nekoliko lokacija u Splitu pojavili su se uvredljivi grafiti upućeni Zoranu Milanoviću
Hrvatska
U SPLITU OSVANULI POGRDNI NATPISI ZA PREDSEDNIKA HRVATSKE: Brutalno ga izvređali, pa mu poručili JEDNO! (FOTO)
Na nekoliko lokacija u Splitu pojavili su se uvredljivi grafiti upućeni hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću, koga nazivaju "udbašem" i "lažnim patriotom".
Autori mu poručuju i da "vrati Tuđmanovu bistu", a njega nazivaju i izdajicom.
Foto: Jutarnji List
Jutarnji list podsjeća da ovo nije prvi put da je Milanović meta uvredljivih komentara i grafita ispisanih po zidovima i fasadama zgrada.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)
