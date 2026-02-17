POJAVIO SE NOVI SNIMAK PEVANJA SKANDALOZNE PESME O ANTI PAVELIĆU: Bivši hrvatski ministar slavi ustaškog vođu i izvan Karnevala! (VIDEO)
Dok su partijske kolege branile Josipa Dabru, tvrdeći da je on pevao pesmu kojom hvali ustaškog vođu Antu Pavelića za Karneval, pojavio se novi video, snimljen 27. aprila 2025. godine.
Poslanik Sabora iz Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi premijera Andreja Plenkovića i član parlamentarne većine, snimljen je kako peva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva „vođom svih Hrvata“.
U pitanju je ista pesma, ali ovog puta Dabro svira harmoniku sa zalepljenom novčanicom. I na ovom snimku pevaju se stihovi „u Madridu je grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, piše Dnevnik.hr.
Dabrovo pevanje o Paveliću kao vođi svih Hrvata branio je i Andrej Plenković.
Plenković je nekoliko puta pomenuo da se peva tokom Karnevala, a Dabrov partijski kolega Stipo Mlinarić Ćipe je danas rekao nešto slično. „Normalno je da se na Karnevalu pevaju svašta i pale svakakve likove“, rekao je Mlinarić.
Međutim, Dabro slavi Pavelića i van vremena Karnevala, a ovaj video, koji i dalje ima na svom Fejsbuku, je dokaz.
Dabro prethodno pevao na Karnevalu
Prethodni snimak je zabeležen na karnevalskom jahanju u Komletincima, mestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-sremskoj županiji, a proširio se putem Fejsbuka. Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao“ o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove:
"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je sahranjen u Madridu. Uz to je dobacio i komentar „samo za Milorada“, verovatno aludirajući na predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.
(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)