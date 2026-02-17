Slušaj vest

Branimir Jukić, poznati speleolog, ljubitelj prirode, rukovodilac splitskog Hrvatskog društva za geologiju i prirodnu istoriju i zaposlenik Javne ustanove More i krst, poslao je fotografije zanimljivog prirodnog fenomena iz Cetinske krajine portalu Slobodna Dalmacija.

– Kao rezultat duge kišne sezone, aktivirali su se brojni povremeni i periodični izvori. Snažan prodor podzemnih voda izbacio je na površinu veliki broj antropoidnih riba na jednoj lokaciji u Cetinskoj krajini – prenosi Brane.

Čovekoljubičasta riba (Proteus anguinus) je dinarski endem i najveći stanovnik kraškog podzemlja.

Živi isključivo u podzemnim vodama dinarskog krša – u pećinama, jamama i podzemnim potocima – gde vlada potpuni mrak i stabilni mikroklimatski uslovi.

Kada se nađu na površini, suočavaju se sa brojnim rizicima, među kojima su bakterijske infekcije među najvećima.

Njihov organizam je prilagođen stabilnim i specifičnim uslovima podzemlja, a kontakt sa površinskim vodama i mikroorganizmima može imati kobne posledice.

Foto: Printscreen

Zbrinjavanje jedinki

Stoga su poslednjih dana zaposleni Javne ustanove More i krš blagovremeno izašli na teren u Cetinskoj krajini i, u saradnji sa stručnjacima iz Zoološkog vrta grada Zagreba, zbrinuli nekoliko desetina jedinki.

Prikupljene ribe ogre ostaće na stalnoj nezi u Zoološkom vrtu grada Zagreba, gde će biti obezbeđeni kontrolisani uslovi koji imitiraju njihovo prirodno podzemno stanište.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je kraški podzemni svet osetljiv i koliko su brze reakcije i saradnja stručnih službi ključne u zaštiti ovog jedinstvenog dinarskog endema.