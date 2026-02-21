Slušaj vest

Usred starog grada, na čuvenoj Kalelargi, pojavila se verna replika autobusa iz kultnog filma Slobodana Šijana "Ko to tamo peva“.

Ipak, ono što je ovaj nastup učinilo fenomenom nije bila samo sjajna scenografija. Na autobusu je, ponosno i prkosno u odnosu na uobičajene društvene tenzije, ćirilicom stajao natpis "Krstić i sin“.

Scena koja je zaustavila vreme

Učesnici, maskirani u Miška i ostale legendarne junake koji su pre više od četiri decenije krenuli put Beograda, doneli su u centar Zadra duh jugoslovenskog filmskog klasika koji ne poznaje granice. Dok su prolazili kroz srce grada, dogodilo se nešto što bi mnogi, s obzirom na složenu prošlost i neretke vesti o oštećenim automobilima sa srpskim tablicama, smatrali nemogućim: odjeknule su ovacije.

Trijumf kulture nad predrasudama

Činjenica da je ova ekipa osvojila drugu nagradu na zadarskom karnevalu nosi snažnu simboliku. U gradu u kojem su ožiljci rata još uvek prisutni i gde ćirilica često izaziva negativne reakcije, ovaj događaj je poslužio kao svojevrsni društveni eksperiment.

Ovacije Zadrana pokazale su nekoliko važnih stvari - kvalitetan humor i kultni filmovi imaju moć da probiju barijere koje politika godinama gradi.

Reakcija publike sugeriše da obični ljudi, uprkos decenijskom narativu netrpeljivosti, prepoznaju i cene kreativnost i zajednički kulturni kod.

Iako su incidenti prema Srbima i dalje realnost u delovima Dalmacije, aplauz na Kalelargi šalje poruku da stasavaju generacije (ili se bude one stare) koje žele da se smeju istim šalama, bez obzira na pismo kojim su ispisane.

"Vozi, Miško!“ ka boljoj budućnosti

Možda je upravo ovaj "Krstićev autobus“ simbolično prošao kroz Zadar da nas podseti da se, baš kao i u filmu, svi vozimo u istom smeru, uprkos svim kvarovima i preprekama na putu. Ako je ćirilični natpis mogao da izazove osmehe u srcu Zadra, možda je to znak da su neka pitomija i zrelija vremena na pomolu.

U svetu maškara sve je dozvoljeno, ali ovaj zadarski aplauz delovao je kao nešto mnogo stvarnije od obične karnevalske šale.