Sneg koji je počeo da pada u petak izazvao je probleme na severu Hrvatske – cela Varaždinska županija je ostala bez struje, a u Zagorju je do sada palo više od 25 centimetara snega, ali su putevi prohodni za vozače sa zimskom opremom.

Direktor Uprave za puteve Varaždinske županije (ŽUC) Tomislav Osonjački rekao je za Hinu da na putevima u županiji ima dosta problema, ne samo zbog snega, već i zbog drveća koje je palo na puteve.

- Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snega, sve ekipe su na terenu i sneg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer sneg i dalje pada. I vredi upozoriti vozače da obavezno koriste zimsku opremu - rekao je Osonjački.

Prema rečima portparola varaždinske policijske uprave Marine Kolarić, tokom dana su se na području Varaždina dogodile tri saobraćajne nezgode sa povređenim osobama, a postoje i deonice autoputa A4 Goričan - Zagreb gde je saobraćaj u prekidu.

- Naše kolege su uključene, intenzivno rade na naplatnim rampama i isključuju iz saobraćaja kamione i sva vozila koja nemaju zimsku opremu - rekao je Kolarić.

Varaždinska županija bez struje

Tokom jutra cela Varaždinska županija je ostala bez struje, rekao je direktor Elektre Zdenko Đula.

- Ovo je posledica kvara na višem naponskom nivou, što je u nadležnosti operatera prenosnog sistema. Došlo je do šireg poremećaja, a što se tiče našeg dela postrojenja, bez napajanja je dalekovod Klenovnica, deonica Donje voće, Vinica Breg i deonica dalekovoda koja vodi do vrha Ivančice - Rajterova ulica u Ivancu, Višincu, Prigorcu i Ivanečkoj Željeznici - rekao je Đula.

On kaže da je zbog teških uslova teško reći kada će kvar biti saniran. U planinskim delovima Zagorja 25 centimetara snega, u Međimurju 12 centimetara

Šef Odeljenja za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih puteva u Centru za upravljanje snegom i ledom Krapinsko-zagorske županije, Gordan Tramišak, kaže da sneg i dalje pada na njihovom području.

- Sneg je suv, pa jaki vetrovi prave probleme sa snežnim nanosima, ali su putevi prohodni i vozači sa zimskom opremom mogu da voze po njima - dodao je.

Tramišak kaže da ima dosta problema na državnim i lokalnim putevima, uglavnom zbog vozača kamiona, a ima i gužvi u saobraćaju. U nekim delovima Zagorja palo je samo pet centimetara snega, ali u planinskim delovima županije ima više od 25 centimetara.

U Međimurskoj županiji i dalje nema većih problema, naglasio je Stjepan Marčec, član Stručnog saveta ŽUC-a.

- Trenutno je na terenu 11 vozila, putevi se posipaju peskom i čiste. Ima snega, saobraćaj je malo otežan, ali nijedan put nije zatvoren. Do 15 časova u Međimurju je palo pet do 12 centimetara snega, i on i dalje pada - rekao je Marčec.