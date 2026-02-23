Slušaj vest

U moru nedaleko od hrvatskog ostrva Cres snimljena je druga najveća vrsta morskog psa na svetu, naveli su stručnjaci iz Instituta Plavi svet.

Institut je dobio snimak, pa su njegovi stručnjaci, uprkos tome što nije sasvim jasan, na osnovu karakterističnog oblika leđnog peraja zaključili da se najverovatnije radi o vrsti cetorhinus maximus.

Golema ajkula je druga najveća vrsta morskog psa, odmah iza kit-ajkule, a može da naraste i više od deset metara u dužinu. Reč je o migratornoj vrsti koja je za ljude potpuno bezopasna jer se hrani isključivo planktonom, filtrirajući more plivajući širom otvorenih usta.

Iako se radi o retkoj vrsti, golema ajkula stalno je prisutna duž istočne obale Jadrana. Iz Instituta ističu da se većina opažanja beleži na severnom Jadranu, uključujući Kvarnerski zaliv.

To je područje poznato kao deo Jadrana sa najvećom biomasom zooplanktona, glavnog izvora hrane ove životinje. Stručnjaci su ovom prilikom naglasili važnost saradnje sa građanima u praćenju morskog života.

- Učestvovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobijamo dragocene informacije koje pomažu naučnicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumevanju i očuvanju našeg morskog ekosistema - poručili su iz Instituta Plavi svet.