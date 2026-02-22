Slušaj vest

Vozač četvorotočkaša danas je sleteo s puta u Neoriću i poginuo prilikom prevrtanja vozila, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, oko 14:45 sati na području Neorića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac koji je upravljao četvorotočkašem.

Okolnosti pod kojima je četvorotočkaš sleteo s puta biće utvrđene uviđajem.

Kurir.rs/Index.hr

