Na granici između BiH i Hrvatske, na području Hrvatske Kostajnice u mestu Rosulje danas, u ponedeljak, 23. februara, policija je pronašla jedno telo.

Kako je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, jutros oko 4.45 policajci su tokom nadzora državne granice začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz reke Une.

Na mesto događaja upućene su policijske patrole te su pozvane i druge hitne službe.

"Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno telo nepoznate muške osobe", navela je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Utvrđeno je, kako dodaju, da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba.