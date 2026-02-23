Slušaj vest

Na granici između BiH i Hrvatske, na području Hrvatske Kostajnice u mestu Rosulje danas, u ponedeljak, 23. februara, policija je pronašla jedno telo.

Kako je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, jutros oko 4.45 policajci su tokom nadzora državne granice začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz reke Une.

Na mesto događaja upućene su policijske patrole te su pozvane i druge hitne službe.

"Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno telo nepoznate muške osobe", navela je Policijska uprava sisačko-moslavačka.
Utvrđeno je, kako dodaju, da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba.

"Policijski službenici i pripadnici HGSS-a (Hrvatske gorske službe spasavanja) uz pomoć plovila i bespilotnih letelica intenzivno tragaju za nestalim osobama", naveli su iz policije.

