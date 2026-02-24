Slušaj vest

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) neće sarađivati sa izraelskom vojskom ni vojnom industrijom i pozvao Vladu da obustavi sve planirane sporazume sa Izraelom.

Odluku je obrazložio, kako je naveo, neprihvatljivim postupanjem izraelske vojske i kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, podsećajući da je još u maju prošle godine naredio prekid vojne saradnje.

Anušić otišao u Izrael

Izjava dolazi u trenutku posete ministra odbrane Ivana Anušića Izraelu. Milanović je poručio da bi svaki takav sporazum bio „neprovediv i štetan za Hrvatsku“ i pozvao premijera Andreja Plenkovića da reaguje u skladu sa interesima države.

Milanović i Plenković, koji dolaze iz suprotstavljenih političkih opcija, već duže imaju narušene odnose. Po Ustavu, predsednik i vlada zajednički kreiraju spoljnu i bezbednosnu politiku, dok je predsednik vrhovni komandant oružanih snaga.