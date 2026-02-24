MILANOVIĆ NEĆE SARADNJU SA IZRAELOM! "Hrvatska da obustavi sve planirane sporazume sa njima"
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) neće sarađivati sa izraelskom vojskom ni vojnom industrijom i pozvao Vladu da obustavi sve planirane sporazume sa Izraelom.
Odluku je obrazložio, kako je naveo, neprihvatljivim postupanjem izraelske vojske i kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, podsećajući da je još u maju prošle godine naredio prekid vojne saradnje.
Anušić otišao u Izrael
Izjava dolazi u trenutku posete ministra odbrane Ivana Anušića Izraelu. Milanović je poručio da bi svaki takav sporazum bio „neprovediv i štetan za Hrvatsku“ i pozvao premijera Andreja Plenkovića da reaguje u skladu sa interesima države.
Milanović i Plenković, koji dolaze iz suprotstavljenih političkih opcija, već duže imaju narušene odnose. Po Ustavu, predsednik i vlada zajednički kreiraju spoljnu i bezbednosnu politiku, dok je predsednik vrhovni komandant oružanih snaga.
