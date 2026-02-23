Slušaj vest

Jedan je jazavac, kao da je "osećao" da stiže kiša, pronašao miran balkončić u blizini Britanskog trga i utonuo u duboki san, objavilo je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Gospođa koja tamo živi pokušala je da ga otera, ali životinju ništa nije moglo da pomakne sa mesta, pa je pozvala radnike skloništa. Kolega iz terenske službe preuzeo je jazavca i odvezao ga u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Veterinari su ga pregledali i zaključili da je jazavac zdrav.

"Lepotan je samo na krivom mestu usnuo snom pravednika", poručili su iz Skloništa.

Kurir.rs/Glas Istre

Ne propustiteSrbijaJeziv prizor na severu Srbije: Leš životinje koja ne živi na ovim prostorima bačen u kanal
collage.jpg
SrbijaPOJAVIO SE ZASTRAŠUJUĆ SNIMAK IZ SELA U SRBIJI Zver luta ulicama, čovek u neverici snima: "Najveće zlo! Glad ga naterala da dođe" (VIDEO)
životinja
DruštvoBezdušni staratelji otarasili se Here, nije im bila dovoljno lepa! Volonteri iz Vrbasa otkrili šokantan slučaj napuštanja
pas Hera
DruštvoNEVEROVATNA SCENA ZABELEŽENA U SOMBORU: Neobična životinja protrčala kroz sam centar grada, ljudi u čudu gledali! Onda su u pomoć pritekli vatrogasci (VIDEO)
Vidra u Somboru