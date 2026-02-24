Slušaj vest

"Tu je počela naša priča, ne bi bilo ispravno da je ovako obeležimo bilo gde drugde", rekaoje Danijel Predragović (44), koji je odlučio da zaprosi svoju izabranicu Jelenu baš u supermarketu u kom rade.

- Kada je izvadio prsten, šokirano sam ga pogledala. Nisam razumela šta radi pred svim tim ljudima. Svi su me gledali i bila sam u šoku. Mislila sam da se šali - dodala je Jelena Cicvarić (40), Danijelova verenica.

Sve je počelo pre devet godina, kada je Jelena došla na razgovor za posao u prodavnicu gde je Danijel već radio.

- Kada sam ga prvi put videla, nisam odmah osetila ništa posebno. Bila sam tamo zbog posla, a on je samo dojurio i pružio ruku. Moram da priznam da je uvek bio simpatičan. Padam na šaljivdžije - prisetila se Jelena.

Međutim, taj prvi susret bio je znak onoga što dolazi. Danijel je odmah znao.

- Posao je posao, druženje je druženje. Ali osećanja su rasla - rekla je Jelena.

- Bilo je pogleda. Znala sam da će se na kraju dobro završiti - našalio se Danijel.

Prosidba kao poklon za rođendan

Kao krunu njihove dugogodišnje ljubavi, Danijel je odlučio da Jelena za četrdeseti rođendan dobije nešto posebno, prosidbu u kompaniji u kojoj su se upoznali.

- Odlučio sam koji rođendan da pamtim, ali pravo iznenađenje je bio prsten. Došao sam do blagajne gde smo se upoznali i pitao je da li želi da mi bude žena. Ovo je bilo zaista idealno i niko nije znao za ovaj poduhvat. Svi su bili šokirani, a ja sam uspeo da to sakrijem. Divim se sebi. Ona je tako dobra osoba da jednostavno zaslužuje najbolje i mogu reći da u našoj vezi, u ovih devet godina, ne znam da li smo se ijednom posvađali - prisetio se Danijel.

Za devet godina ljubavi, dobili su i ćerku Enu (5), koja je, kako nam je Danijel rekao, plakala od sreće kada su joj rekli za venčanje.

- Svi koje poznajemo plakali su od sreće, a i mi smo plakali od toliko pozitivnih reakcija. Dugo sam planirao prosidbu, ali sam ipak bio pod stresom. Napravio sam i jednu grešku, taj poslednji zagrljaj se nije dogodio jer me je adrenalin potpuno obuzeo, a ona je bila šokirana i više nije znala šta se dešava. Samo sam dala mobilni telefon koleginici i rekla "snimi ovo sada, biće bum". Svi su bili šokirani, mislili su da ću napraviti neki cirkus. I zapravo se desilo nešto što je svima nateralo suze na oči. Mušterije koje su bile tamo bile su šokirane, sa osmesima na licima i pune emocija - rekao nam je Danijel.

Danas, kako nam je rekao Danijel, nemoguće je da prođu kroz grad, a da im se ljudi ne obraćaju i čestitaju. Građani su dolazili u prodavnicu samo da ih vide. Zahvalni su na svakoj čestitki.