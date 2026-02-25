Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku podiglo je, nakon sprovedene istrage, optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbogteškog ubistva supruge Maje.

Zločin se dogodio prošle godine u Tenji, a optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku, piše DORH.

Optužnicom se 53-godišnjak tereti da je u razdoblju od 2. avgusta do 2. septembra 2025. u Tenji, usled narušenih bračnih odnosa i s namerom da usmrti suprugu koju je prethodno zlostavljao, oštrim predmetom zadao više uboda po celom telu.

Delovi tela pronađeni u dvorištu njihove porodične kuće



Žena je od zadobijenih povreda preminula, a delovi njenog tela pronađeni su u dvorištu njihove porodične kuće. Državno tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu produživanje istražnog zatvora protiv okrivljenog.

Kao razlozi se navode opasnost od ponavljanja krivičnog dela i činjenica da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka.

Tužilaštvo ističe da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna doživotnog zatvora i koje je počinjeno u posebno teškim okolnostima.

Glumio je tužnog muža, a bacio je u septičku



Mesec dana, 44-godišnjakinja se vodila kao nestala osoba. Za njom su tragali članovi porodice, prijatelji, ali i njen suprug R.R., koji je na društvenim mrežama ostavljao poruke zabrinutosti i komentare kao da ne zna gde je otišla.