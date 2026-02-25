Slušaj vest

Nije poznato kada je snimak incidenta nastao, kao ni šta je prethodilo ispadu poslanice Dogan.

Incident se dogodio tokom rasprave u Skupštini o tome zašto se privatne kompanije, prema tvrdnjama dela opozicije, ne prijavljuju na javne tendere za održavanje dvorišta škola i vrtića u Zagrebu.

U svom izlaganju, Dujmović je branio ulogu gradske kompanije Zrinjevac, ističući da u vanrednim okolnostima, poput jake oluje u julu 2023. godine, privatni izvođači radova ponekad odustanu od svojih obaveza propisanih ugovorima, dok gradska kompanija, kako je naveo, obavi posao koji je Gradu potreban.

U video klipu koji je Dujmović potom objavio na svom Instagram profilu, uz deo svog govora, nalazi se i kadar u kojem se vidi poslanica Dogan kako sedi na klupi i tiho komentariše.

- Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*o nikada! A ni neće – čuje se na snimku, a čini se da Dina Dogan očito nije bila svesna da je mikrofon i dalje uključen.

Dujmović ne traži izvinjenje

U nastavku objave, Dujmović je napisao da ne traži izvinjenje od poslanice Dogan.

- Dina nema za šta da se izvinjava, ovaj ispad je bio iskren i srdačan, i meni lično i simpatičan jer pokazuje koliko je moj angažman na temu Holdinga uznemirava i izbacuje iz ravnoteže. Važno je da svi Dinu Dogan vidimo onakvom kakva zaista jeste: neko ko se ne bavi sadržajem već redovno upire prstom, viče, vređa i maltretira mnoge ljude u i oko Gradske skupštine grada Zagreba. Ali nije šteta, nastavićemo da pričamo o kvalitetu usluga koje nude gradske kompanije – zaključuje Dujmović.