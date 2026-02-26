Slušaj vest

Zagrebačka policija uhapsila je i prijavila 34-godišnjaka kojeg sumnjiči da je u proteklih mesec dana na području Novog Zagreba namerno izazvao pet požara na kontejnerima za otpad. Policija je danas saopštila da se osumnjičeni tereti za pet krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti.

Prema navodima policije, on je od 12. januara do 23. februara ove godine namerno palio sadržaj u kontejnerima za otpad u ulicama Ksenije Kantoci, Vojina Bakića i Viktora Kovačića.

Preti mu kazna do 5 godina zatvora

Budući da su se kontejneri nalazili u neposrednoj blizini stambenih zgrada i parkiranih vozila, širenje vatre dovelo je u direktnu opasnost živote stanara i imovinu većeg obima. U jednom od zabeleženih slučajeva požar se sa jednog kontejnera proširio na još dva susedna, čime je prouzrokovana znatna materijalna šteta.

Nakon završene istrage, 34-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv njega podnela poseban izveštaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Novom Zagrebu, navodi se u saopštenju.