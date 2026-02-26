Slušaj vest

Kod njih je pronađeno 3.222 ovih strogo zaštićenih morskih organizama, saopštila je policija, piše zadarska-policija.gov.hr.

Službenici Pomorske i aerodromske policijske stanice Zadar postupili su po dojavi u sredu, 25. februara, oko 12:30 časova.

Na području Puntamike zatekli su dvojicu muškaraca koji su ilegalno vadili morske ježeve iz mora. Daljom istragom pronađeno je sedam plastičnih kontejnera u kojima se nalazilo ukupno 3.222 morska ježa. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a sve životinje su potom vraćene u more.

Obojica muškaraca su uhapšena i protiv njih je sprovedena krivična istraga zbog sumnje da su počinili krivično delo uništavanja zaštićenih područja prirode.

Policija podnosi krivične prijave protiv 59-godišnjaka i 35-godišnjaka nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru.

