NEVEROVATAN SLUČAJ NA JADRANSKOM MORU: Uhvaćena dvojica muškaraca u bizarnoj akciji na brodu, policija ih momentalno uhapsila
Kod njih je pronađeno 3.222 ovih strogo zaštićenih morskih organizama, saopštila je policija, piše zadarska-policija.gov.hr.
Službenici Pomorske i aerodromske policijske stanice Zadar postupili su po dojavi u sredu, 25. februara, oko 12:30 časova.
Na području Puntamike zatekli su dvojicu muškaraca koji su ilegalno vadili morske ježeve iz mora. Daljom istragom pronađeno je sedam plastičnih kontejnera u kojima se nalazilo ukupno 3.222 morska ježa. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a sve životinje su potom vraćene u more.
Obojica muškaraca su uhapšena i protiv njih je sprovedena krivična istraga zbog sumnje da su počinili krivično delo uništavanja zaštićenih područja prirode.
Policija podnosi krivične prijave protiv 59-godišnjaka i 35-godišnjaka nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru.