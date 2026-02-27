Slušaj vest

Muškarac (40) iz Dalmacije nepravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora zbog polnog zlostavljanja maloletne pastorke.

Hrvatski mediji prenose da ga optužnica tereti da je od početka septembra 2021. do kraja januara 2024. u četiri navrata polno zlostavljao devojčicu koja je 2021. imala samo osam godina.

Očuh je iskoristio odsustvo majke, kao i odnos poverenja koji je dete imalo prema njemu.

Dalmatinski portal navodi da je za svako teško krivično delo polnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta mlađeg od 15 godina dobio po šest godina zatvora.

Osuđen je i na po godinu dana zatvora za dva krivična dela povrede prava deteta jer je verbalno i fizički nasrtao na vanbračnu suprugu pred njenom decom.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Muškarac je na objavu presude stigao iz istražnog zatvora, koji mu je produžen s obzirom na to da je kažnjen kaznom strožom od pet godina zatvora.