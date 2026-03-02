Slušaj vest

Protivbrodska mina iz Drugog svetskog rata, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja, uklonjena je danas iz uvale Lone u Rovinju i uništena.

Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove, prenosi HRT.

Zapovednik Regionalne protiveksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač rekao je da se radi o protivbrodskoj mini nemačke proizvodnje tipa EMC, koja zbog karakteristika i pozicije na kojoj se nalazila, nije mogla da se uništi na mestu pronalaska kontrolisanom eksplozijom.

"Tako da je uklonjena iz mora i prevezena do kamenoloma u Kanfanaru, gde je uništena", objasnio je Delač.