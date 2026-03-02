Slušaj vest

Protivbrodska mina iz Drugog svetskog rata, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja, uklonjena je danas iz uvale Lone u Rovinju i uništena.

Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove, prenosi HRT.

Zapovednik Regionalne protiveksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač rekao je da se radi o protivbrodskoj mini nemačke proizvodnje tipa EMC, koja zbog karakteristika i pozicije na kojoj se nalazila, nije mogla da se uništi na mestu pronalaska kontrolisanom eksplozijom.

"Tako da je uklonjena iz mora i prevezena do kamenoloma u Kanfanaru, gde je uništena", objasnio je Delač.

Kurir/HRT

Ne propustiteBosna i HercegovinaDECA SE IGRALA OKO ZGRADE, PA PRONAŠLA NEVROVATAN PREDMET: Drama u Banjaluci, roditelji hitno kontaktirali policiju: "Ima svega, ali ovo nas je šokiralo"
33.jpg
Bosna i HercegovinaDECA SE IGRALA U BLIZINI STAMBENE ZGRADE, PA PRONAŠLA SUMNJIVI PREDMET! Drama u Banjaluci, roditelji šokirani - policija ODMAH izašla na teren! (FOTO)
Screenshot 2025-09-23 144838.jpg
PlanetaAUTOBUS NALETEO NA MINU U ZONI DEJSTVA DŽIHADISTA: U severoistočnoj nigerijskoj državi Borno osmoro ljudi poginulo, 21 osoba povređena
shutterstock_2190849171.jpg
PlanetaOSAM MRTVIH NAKON EKSPLOZIJE MINE NA PUTU! Horor u Nigeriji - osumnjičen Boko Haram
boko-haram.jpg