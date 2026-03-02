Slušaj vest

Premijer HrvatskeAndrej Plenković komentarisao je sukob na Bliskom istoku između Amerike i Izraela s jedne i Irana s druge strane.

„Tokom vikenda održane su konsultacije. Juče je održan ministarski sastanak EU, a visoka predstavnica Kaja Kalas dala je izjavu u ime zemalja članica Evropske unije. Pažljivo pratimo dve operacije, jednu izraelsku i drugu američku.

Naši predstavnici su učestvovali na sastanku Saveta bezbednosti. Svi smo osudili odmazdu koju je Iran preduzeo protiv zemalja Zaliva, gde su mete bile ne samo vojne baze, već i drugi objekti koji ni na koji način nisu bili uključeni u operaciju“, rekao je Plenković.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Plenković nije ponudio konkretan odgovor na pitanje novinara da li su napadi bili u skladu sa međunarodnim pravom.