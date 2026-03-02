OGLASILA SE HRVATSKA O RATU NA BLISKOM ISTOKU: Evo šta je premijer Plenković rekao o sukobu
Premijer HrvatskeAndrej Plenković komentarisao je sukob na Bliskom istoku između Amerike i Izraela s jedne i Irana s druge strane.
„Tokom vikenda održane su konsultacije. Juče je održan ministarski sastanak EU, a visoka predstavnica Kaja Kalas dala je izjavu u ime zemalja članica Evropske unije. Pažljivo pratimo dve operacije, jednu izraelsku i drugu američku.
Naši predstavnici su učestvovali na sastanku Saveta bezbednosti. Svi smo osudili odmazdu koju je Iran preduzeo protiv zemalja Zaliva, gde su mete bile ne samo vojne baze, već i drugi objekti koji ni na koji način nisu bili uključeni u operaciju“, rekao je Plenković.
Plenković nije ponudio konkretan odgovor na pitanje novinara da li su napadi bili u skladu sa međunarodnim pravom.
„Kao što smo videli, SAD i Izrael opravdavaju napade iscrpljenošću pregovora sa Iranom o njegovom nuklearnom programu. Činjenica da Izrael smatra Iran i njegov nuklearni program egzistencijalnom pretnjom očigledno je bila razlog za pokretanje operacije. Ova operacija nije pokrenuta samo da bi se uništili nuklearni objekti, već i sa ciljem promene režima, što je bilo kristalno jasno poslednjih meseci u vezi sa događajima oko Irana“, rekao je Plenković.
(Kurir.rs/Index.hr)