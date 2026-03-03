Slušaj vest

Kamere Javne ustanove "More i krš" zabeležile su na planini Svilaji u Hrvatskoj poseban prizor - prolazak divlje mačke (Felis silvestris).

Inače, Javna ustanova "More i krš" već duže vreme na području Dinare prati prisutnost zaštićenih divljih životinja, a u poslednje vreme monitoring je proširen i na Svilaju. Uz velike zveri koje se redovno prate, foto-zamke često otkrivaju i druge, jednako zanimljive stanovnike krškog krajolika.

Divlja mačka je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta i pripada evropskoj podvrsti ove diskretne i retko viđene životinje. Procenjuje se da u Hrvatskoj obitava do 3.000 jedinki.

Mogu biti teške i do 10 kg

Iako izgledom podseća na domaću mačku, divlja mačka je krupnija i može dostići telesnu masu do 10 kilograma. Reč je o spretnom i bešumnom predatoru, čija su čula izuzetno razvijena. Posebno se ističe vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku (tapetum lucidum) koji reflektuje svetlost, pa joj oči u mraku karakteristično svetle.

"Ovakvi zapisi potvrđuju bogatstvo i očuvanost planinskih staništa Dinare i Svilaje, te dodatno naglašavaju važnost njihovog praćenja i zaštite, kako bi ove samozatajne stanovnice krša i dalje imale siguran prostor za život", poručili su iz Javne ustanove "More i krš".