Treći je dan sukoba na Bliskom istoku. Izraelske i američke snage napadaju Iran, dok Iran uzvraća balističkim raketama na američke vojne baze širom Bliskog istoka.

U područjima pogođenim novim ratom nalazi se više od 3.000 hrvatskih državljana. Najveći broj njih imaju Ujedinjeni Arapski Emirati.

Oko 2.000 njih živi u zemlji, dok je između 500 i 1.000 turista. Među njima je i mlada Hrvatica. Ona je anonimno govorila u intervjuu za Jutarnji.hr, a trenutno se nalazi u zatvorenom hotelu u Dubaiju sa prijateljima, čekajući informacije o tome kada može bezbedno da napusti zemlju.

- Danas je mirnije nego poslednja dva dana. Ujutru su se čule eksplozije. Tu i tamo se čuje poneka detonacija - kaže nam ona.

U Dubaiju je na privatnom putovanju. Tamo je od prošlog ponedeljka, a trebalo je da se vrati u Zagreb ove srede letom. Sada se, kako kaže, to neće desiti.

Ona nam takođe priča kako je sve izgledalo pre samo tri dana.

- Kada je počelo, bili smo na plaži i čitali vesti da je Iran napadnut. I mi smo bili u redu, ali smo pogrešili - kaže on, dodajući da su, baš kada su turisti uživali na suncu, videli deo rakete kako pada u Dubaiju i brzo su seli u taksi i otišli ​​u hotel.

Međutim, ističe da se, iako se generalno osećaju bezbedno, ne osećaju prijatno i nalaze se u neizvesnoj situaciji.

- U hotelu smo dva dana. Sve terase su zatvorene. U poslednja dva dana smo tri puta bili u garaži jer smo morali - kaže nam.

Upućuju apel hrvatskoj vladi

Dok veliki broj Hrvata čeka povratak kući, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova poručuje da se pridržavaju bezbednosnih upozorenja i preporuka pojedinih zemalja i da ostaju u zatvorenom prostoru do daljnjeg.

„Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regionu su u pripravnosti i aktivno prate situaciju u zemljama koje pokrivaju. Naši zaposleni u Zagrebu i regionu Bliskog istoka su u bliskom i redovnom kontaktu sa partnerima u Evropskoj uniji kako bi razmenjivali informacije i koordinirali, uključujući i u vezi sa mogućim repatrijacijama, ako okolnosti na terenu to dozvole i ako se tako odluči“, rečeno je Jutarnjem iz Ministarstva spoljnih poslova i trgovine.

Vlada UAE plaća hotelski smeštaj za sve turiste koji su zaglavljeni zbog sukoba

Vlada UAE je ranije izjavila da će platiti hotelski smeštaj za sve koji su zaglavljeni u zemlji zbog sukoba, a da se upozorenja u slučaju vazdušnih udara blagovremeno šalju na mobilne uređaje svih.

Dok mlada hrvatska državljanka ističe da Emirati imaju dobru protivvazdušnu odbranu, oni ipak nisu ravnodušni.

- Ne možemo nikuda. Iako ima onih koji šetaju i rade, nije istina da se ništa ne dešava - ističe ona, dodajući da ne zna da li je istina da druge zemlje šalju avione da pokupe svoje stanovnike, ali da apeluje na hrvatsku vladu da ih odatle ukloni.

- Dobili smo informaciju da niko neće doći po nas, već da ćemo morati da sedimo i čekamo i da ne možemo nikuda da idemo. Samo želim da odem bilo kojim letom u bilo koju zemlju - kaže nam.

Hrvati na Bliskom istoku

Na Bliskom istoku ima nešto više od 3.000 Hrvata, dok stvarni broj može biti veći zbog turističkih boravka.

- Ovo su brojevi stanovnika sa registrovanim stalnim i privremenim boravkom: Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) oko 2000, Katar oko 500, Bahrein oko 40, Kuvajt oko 100, Saudijska Arabija oko 170, Oman oko 110 i Izrael oko 100 Hrvata.

Prema prethodnim saopštenjima Ministarstva, u Iranu se nalazi desetak Hrvata i jedan zvaničnik, dok je Ambasada u Teheranu prethodno evakuisana.