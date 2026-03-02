Foto: Facebook/Lako je njemu on je pomorac

Slušaj vest

- Rakete i dronovi lete iznad naših glava kao da smo u ratnom filmu. Sve mi deluje nestvarno, ali nažalost je veoma stvarno, posebno zato što je projektil pao oko milju i po od broda. To se dogodilo ubrzo nakon što sam ja, kao drugi oficir palube, došao na stražu u ponedeljak posle 12 sati. Projektil je pao u more, čula se tutnjava, more se uzburkalo i nije bilo nimalo prijatno. Zaista nestvarna scena. Čovek jednostavno ne zna kako da se ponaša u takvom trenutku. Čitava posada je došla na most, psihoza je obuzela, strah se uvukao. Međutim, situacija se smirila i što smo duže ovde, sve više počinjemo da prihvatamo ovu situaciju - rekao je Tadić.

Foto: Facebook/Lako je njemu on je pomorac

Foto: Facebook/Lako je njemu on je pomorac

Brod dug 183 metra nalazi se na unutrašnjem sidrištu blizu obale Kuvajta i čeka utovar tereta.

- Stigli smo u nedelju, bacili sidro i nalazimo se na unutrašnjem sidrištu, a oko nas je još 15-20 brodova koji su takođe na sidrištu. Ovaj sukob traje danju i noću, po sat vremena, a onda su pauze od sat vremena. "Rat" se vodi sat vremena, zatim lete dronovi, projektili, rakete i jasno se vidi kako protivraketni sistem ispaljuje projektile. Sve je veoma dramatično, zaista kao u filmu ili video-igrici, osim što je ovo realna situacija. Onda u jednom trenutku sve stane, nastupi primirje na sat vremena, a onda sve počinje ispočetka. Noć je posebno dramatična, kada padne mrak jasno se vidi kako protivvazdušna odbrana "seče" nebo i čuje se mnogo eksplozija i jasno se vide bljeskovi, kako na nebu, tako i na zemlji - kaže Tomislav.

- Bio sam i ranije u opasnim zonama, na primer blizu somalijskih pirata, na izlazu iz Crvenog mora, ali to se ne može porediti sa ovom situacijom - kaže Tadić.