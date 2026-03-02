MILANOVIĆ IZDAO NAREĐENJE O POVLAČENJU HRVATSKIH VOJNIKA! Vojna intervencija u Iranu može imati teške posledice!
Predsednik Hrvatske Zoran Milanovićje danas izjavio da vojna intevencija SAD i Izraela protiv Irana može imati teške posledice i za Hrvatsku.
- Opasna je svaka jednostrana primena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu bezbednost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, a kakvoj danas svedočimo u Iranu, neće doprineti rešavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost - ukazao je hrvatski predsednik i posebno osudio vojne napade na civile, bez obzira s bilo koje strane dolazili.
- Evidentna namera vojne intervencije, a to je promena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posledice i za građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je da je posledice trpela i još trpi upravo Evropa - podsetio je Milanović.
Po njegovim rečima, s razlogom treba biti zabrinut zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog talasa migracije izbeglica prema evropskih zemljama, kao i zbog opasnosti terorističkih pretnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Evrope.
- Hrvatska u svakom daljem potezu mora da vodi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i bezbednosti, posebno što je reč o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete - zaključio je predsednik Hrvatske.
On je pozvao Vladu Hrvatske da u okviru svoje nadležnosti preduzme sve potrebne mere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti.
Milanović je objavio da je, vodeći brigu o bezbednosti hrvatskih vojnika, doneo odluku o povlačenju njih sedam iz Iraka i jednog iz Libana. Naveo je da je načelniku Glavnog štaba naredio da odmah pokrene aktivnosti za njihov povratak kući, prenela je pres služba predsednika u saopštenju.
Sve o sukobu na Bliskom istoku možete čitati u našem BLOGU UŽIVO.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)