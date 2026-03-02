Slušaj vest

U nastavku suđenja Aleksandru Niševiću (32), muškarcu iz Gline optuženom da je 2019. godine ubio svog dedu Miloša (89) i zakopao njegovo raskomadano telo u šumi blizu svoje kuće, na Okružnom sudu u Velikoj Gorici svedočili su Branka Bakšić Mitić, zamenica gradonačelnika Gline i humanitarna aktivistkinja, i Đ. J. (66), prijatelj porodice Nišević.

Bakšić Mitić je pokojnog Miloša upoznala 2017. godine u Roviški jer mu je, kao predsednica Udruženja "Ljudi za ljude", donosila humanitarnu pomoć. On je dva puta bio u njenoj kancelariji zbog problema sa strujom, koja mu je bila isključena zbog nemogućnosti plaćanja računa, pa je ona u njegovo ime kontaktirala Elektru da bi joj dug otpisao.

Tokom istrage, opisala ga je kao starog, finog i uvek nasmejanog čoveka koji joj se žalio da mu je neko ukrao motornu testeru u šumi, što je razlog zašto nije mogao da plati račun za struju. U njegovom dvorištu je primetila kozu i traktor kada je stigla, primetila ga je po mestu kako gura stvari na biciklu jer mu je tako bilo lakše, a dok nije došao na sud, nikada nije videla njegovog optuženog unuka Aleksandra.

- Aleksandra sada vidim drugi put u životu. Prvi put smo se sreli u Sisku na sudu. Što se tiče ukradene motorne testere na koju se Miloš žalio, rekao mi je da je sa tom testerom išao u šumu, tako da ne znam da li ju je sam sekao ili je to neko drugi uradio umesto njega. Ne sećam se tačno kada je Miloš nestao. Hiljade ljudi su me zvali u tom periodu posle zemljotresa, moja kuća je bila kancelarija. Pomoć koju sam donosila Milošu bila je deo humanitarne pomoći koja se jednom nedeljno prikuplja u Zagrebu. To su paketi suve hrane, nikad ne znam tačno šta ću dobiti, tako da ne mogu da prihvatam porudžbine od korisnika. Trudili smo se da svakom korisniku damo isti iznos - odgovorila je Bakšić Mitić na pitanja, dodajući da pokojni Miloš nikada nije tražio pomoć od nje ni oko kakvog fizičkog posla.

Humanitarna pomoć i pomaganje opštine

Objasnila je da je on dva puta bio u njenoj opštini, oba puta zbog nestanka struje, i nije mogla da kaže da li mu je dug za struju na kraju otpisan, jer je Banija bila razorena zemljotresom. Međutim, tvrdila je da posle zemljotresa niko u njihovom kraju nije insistirao na tim dugovima.

- Mislim da sam Milošu dva puta donela paket pomoći. On je stalno bio u dvorištu, stajao tamo i čekao me. Nisam ulazila u njegovu kuću. Inače, imamo program "Zaželi želju", u koji je upisano 25 korisnika, pa volonteri ponekad pomažu čak i fizički starijim ljudima oko cepanja drva ili pokrivanja krova njihove kuće. Međutim, Miloš me nije tražio za tako nešto - dalje je tvrdila zamenica gradonačelnika Gline.

Nišević joj je potom pročitao medijski članak iz decembra 2022. godine u kojem se pominje život njegovog dede, ali ona se tada nije mogla setiti konačnog ishoda tog pitanja, podsećajući da pokojnik nije došao u njenu opštinu da pokupi humanitarne pakete, već samo da otplati dug za struju.

Veoma napeta atmosfera je tada vladala kada je Đ. U sudnicu je ušao J., protiv koga je optuženi jedno vreme imao zabranu prilaska i koji je odmah osetio potrebu da naglasi da "nikada nije bio Aleksandrov očuh jer je ozbiljan porodični čovek". Zatim mu je pročitana njegova izjava iz istrage, gde je, između ostalog, izjavio isto, navodeći da je, nakon smrti Aleksandrovog oca Dragana, išao na kafu sa njegovom majkom i takođe savetovao Aleksandra da završi školu i bude dobar čovek. Zatim je otkrio i da je Aleksandrova majka otišla sa ćerkom da živi kod Miloševe bivše žene, koja ju je posle nekog vremena izbacila iz kuće, pa je on otišao po njih kombijem i vratio ih u Glinu.

- Dobro sam poznavao Aleksandra i njegovu porodicu kada je bio mali dečak. Bio je u lošem društvu, što ga je dovelo do ove situacije. Ne mogu da verujem da bi naudio svom dedi. Dolazio ga je u posetu. Inače, pre 10 godina Aleksandru je zabranjeno da mi prilazi zbog pretnji i od tada ga nikada nisam video. Ne znam gde je išao ili se selio dok je živeo sa majkom u Glini kao podstanar - rekao je svedok tokom istrage, objašnjavajući kasnije u sudnici da je bio u kući pokojnika 2008. godine povodom smrtnog slučaja, ali da nije znao kakvo je grejanje.

- Da li ste poznavali mog oca od detinjstva ili ne? Istina je važna. Ona vas nikako ne dotiče, samo da znate. A jesam li radio kod vas? - zanimalo je optuženog Niševića, na šta je svedok odgovorio da je odrastao sa ocem, da se poznaju od ranog detinjstva, ali da optuženi nikada nije radio kod njega.

Foto: Nestali.hr

- Ne znate o čemu pričate. Gospodine Aleksandre, kada ste drogirani, vi ste ludi. Nikada nisi radio za mene - rekao je svedok uznemirenim tonom, pa je Nišević dodao dodatnu "so" pitanju neprimerenom digresijom: "Radeći ilegalno, to... radio sam ilegalno... sa stokom i stvarima... A je li moja majka bila tvoja ljubavnica?"

Tada je tužilac bio zainteresovan, s obzirom na to da je u jednom trenutku tokom svedočenja otkrio da ga je Aleksandar Nišević jednom napao pesnicom i da je imao zabranu prilaska, da se toga detaljnije priseti, pa se Đ. J. bez oklevanja vratio u prošlost.

Odranije pokazivao agresiju

- Nemam diplomu kao vi ovde, ali da sada ulazim u sve te detalje... Aleksandar je napao majku nožem, pa sam je branio i branio. Rekao sam mu da se skloni, da je ne plaši, a njegova sestra je sve to posmatrala. Onda je došao u moju kuću, 10 kilometara dalje, ušao u moje dvorište da me pretuče. Bio je tada mlad, ali već punoletan. Pitao me je šta želim i da li želim batine. Video sam da nije pri zdravoj pameti i naterao sam ga da ide kući. Ne znam da li je bio pijan ili drogiran, ali sam mu pretio policijom. Čak je jednom ošamario majku i ona je pala na pod. Nisam mogao da gledam kako je udara, pa sam ponovo intervenisao. Sa Aleksandrom je bilo čudo. On ima super inteligenciju i mogao bi da bude advokat. Majka ga se odrekla. Plašila ga se jer, kada je drogiran, nije odgovoran. Mogao bih da ispričam milion priča o njemu, koliko je problematičan - prisetio se svedok, a zatim opisujući epizodu kada je policija intervenisala zbog incidenta sa nožem.

- Dva policajca su stigla na tu intervenciju, ali ih je Aleksandar bukvalno rasterao. On je jak momak, pa su morali da pozovu pojačanje. Stigla su još dvojica. A ova dva policajca u sudnici koji ga sada čuvaju su preslabi za njega, verujte mi. Video sam to u novinama da postoji sumnja da je ubio svog dedu. Znam da je lud, ali toliko... - zaključio je svedok, čijem iskazu je Nišević prigovorio, ističući da njegova tvrdnja o napadu nožem nije nigde zabeležena.

Nišević, dok mu se sudi za ubistvo dede, služi već kaznu od 11 i po godina zatvora za pokušaj ubistva dve žene u Splitu 2021. godine, uz niz disciplinskih postupaka u zatvoru i još dva krivična postupka.

Posvađao se sa dedom, pa ga svirepo ubio!

Slučaj nestanka 89-godišnjeg penzionera Miloša iz Roviške rešen je zahvaljujući poznaniku optuženog S. S., koji je odlučio da podeli svoje informacije o nestalom muškarcu sa policijom, nakon što su mediji preplavljeni vešću da je Nišević pokušao da ubije dve žene u Splitu.

- Tog dana, deda mu nije bio baš srećan što ga vidi, a ja sam izašao napolje jer nisam želeo više da slušam svađu. Stajao sam pored kuće i čuo buku i viku: "Joj, nemoj!" Onda se začuo tresak kao da neko pada na pod. Ušao sam u kuću i video dedu Milana na podu, a Aco je u rukama držao veliku, široku metalnu posudu. Bio sam van sebe, pa sam izašao i panično hodao okolo. Rekao mi je da idemo u Zagreb, i da će se vratiti da se reši tela. Posle toga sam otišao u London i tamo ostao godinu dana, a kada sam video vesti iz Splita i da je Aca osumnjičen za napad na dve žene, odlučio sam da ispričam šta znam i pokazao sam policiji put kako smo stigli do Roviške - otkrio je ključni svedok zločina, S. S., tokom ispitivanja pred istražnim sudijom.

Foto: Jure Divich/Shutterstock

I upravo njegov iskaz Nišević dovodi u pitanje, kaže da ga je dao pod uticajem droga, a na prethodnim ročištima se ispostavilo da se isti svedok, ipak, plašio optuženog.

A prateći informacije koje je dao S. S., krajem decembra 2021. godine, u šumi kod Miloševe kuće pronađena je lobanja bez donje vilice, nekoliko kostiju, ostaci odeće i crna čarapa sa korodiranom municijom i zalepljenim džepnim nožem. Pronađena je i maslinasta jakna sa kapuljačom, smeđi džemper, par zelenih gumenih čizama, deo para crnih pantalona i crna torba za kaiš, a DNK analiza je pokazala da su to ostaci nesrećnog penzionera koga je, prema optužnici, njegov unuk odlučio da ubije u svojoj kući između 16. i 28. decembra 2019. godine. Bio je ogorčen dedinim žalbama, pa ga je udario u glavu velikom metalnom posudom, slomivši mu lobanju.

Zabrinute komšije su 28. decembra te godine obavestile policiju da penzionera nisu videli danima. Zanimljivo je da policija tom prilikom nije pronašla tragove krvi u njegovoj kući, već je umesto toga pronašla crni ranac sa potvrdom iz zatvora u Zagrebu na ime njegovog unuka, kao i pisma koja mu je unuk slao iz zatvora, govoreći mu da ga voli, tražeći od njega da mu plati novac i da ga poseti.

Za psihijatrijske stručnjake koji su se njime ukratko bavili, optuženi muškarac ima disocijalni poremećaj ličnosti, pokušava da se predstavi u poželjnom svetlu, narcisoidan je sa niskim pragom tolerancije i latentno je agresivan. Veštaci su takođe zaključili da ne pati od mentalnih bolesti i da ne postoje elementi koji bi ukazivali da je bio oštećen u kritičnom trenutku.