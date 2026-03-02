Slušaj vest

U zatvoru u Splitu na Bilicama izbio je požar u ponedeljak oko 18:30 sati, pri čemu je osam osoba povređeno, a kako saznaje Index.hr u bolnici, povređeni su se nagutali dima, ali niko nije zadobio opekotine i reč je o lakšim povredama.

„U bolnicu je dovezeno osam osoba. Medicinska obrada je u toku. Prema prvim informacijama, radi se o inhalacionim povredama“, izjavila je portparolka KBC Split Kristina Bitanga.

Vatra je izbio unutar zatvora, a intervenisalo je desetak vatrogasaca splitske Javne vatrogasne brigade (JVP) i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split.

Požar namerno izazvan

Iz zatvora na Bilicama zvanično se još nisu oglašavali povodom požara. Prema nezvaničnim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.