U zatvoru u Splitu na Bilicama izbio je požar u ponedeljak oko 18:30 sati, pri čemu je osam osoba povređeno, a kako saznaje Index.hr u bolnici, povređeni su se nagutali dima, ali niko nije zadobio opekotine i reč je o lakšim povredama.

„U bolnicu je dovezeno osam osoba. Medicinska obrada je u toku. Prema prvim informacijama, radi se o inhalacionim povredama“, izjavila je portparolka KBC Split Kristina Bitanga.

Vatra je izbio unutar zatvora, a intervenisalo je desetak vatrogasaca splitske Javne vatrogasne brigade (JVP) i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split.

Požar namerno izazvan

Iz zatvora na Bilicama zvanično se još nisu oglašavali povodom požara. Prema nezvaničnim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.

Kako se nezvanično saznaje, požar je po svemu sudeći namerno izazvan, iako motiv podmetanja i dalje nije poznat. Među povređenima ima i pravosudnih policajaca.

Kurir.rs/Index.hr

