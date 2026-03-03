Hrvatska
PADOBRANAC SKOČIO S NAJVIŠEG NEBODERA U HRVATSKOJ! Sleteo na automobil i odšetao kao da se ništa nije desilo - POGLEDAJTE (VIDEO)
Ceo Split priča o padobrancu koji se jutros ušunjao u "Kulu Dalmacija", najviši neboder u Hrvatskoj, i s njega skočio.
Sleteo je na beli parkirani "smart".
Snimak bizarnog skoka osvanula je na Instagramu.
Na snimku se vidi kako se padobranac spušta i aterira na krov automobila, nakon čega nastavlja da šeta kao da se ništa nije dogodilo.
Čovek je imao opremu za skakanje, padobran, a budući da za sobom nije ostavio ni jedan trag, očigledno i skakačko znanje. Kako su rekli radnici firme koja se tu nalazi, na tlu ga je dočekala druga muška osoba.
