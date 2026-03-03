Slušaj vest

Ceo Split priča o padobrancu koji se jutros ušunjao u "Kulu Dalmacija", najviši neboder u Hrvatskoj, i s njega skočio.

Sleteo je na beli parkirani "smart".

Snimak bizarnog skoka osvanula je na Instagramu.

Na snimku se vidi kako se padobranac spušta i aterira na krov automobila, nakon čega nastavlja da šeta kao da se ništa nije dogodilo.

Čovek je imao opremu za skakanje, padobran, a budući da za sobom nije ostavio ni jedan trag, očigledno i skakačko znanje. Kako su rekli radnici firme koja se tu nalazi, na tlu ga je dočekala druga muška osoba.