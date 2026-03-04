Slušaj vest

"Veruješ li u Sotonu?", upitao je 1998. šesnaestogodišnju Elizabetu Šubić. Kada mu nije odgovorila, otišao joj je iza leđa, navukao fantomku i iz automatske puške joj ispalio dva hica u glavu. Gimnazijalka iz Petrinje u Hrvatskoj nije preživela jedini, slučajni susret sa Srđanom Mlađanom. Elizabeta i Mlađan bili su vršnjaci.

"Da nije naišla ona, naišao bi neko drugi, i ja bih ga ubio", rekao je Mlađan tokom istrage.

Mlađan je nekoliko nedelja nakon što je ubio Elizabetu, dok je policija još pokušavala da otkrije ko je ubica, pucao u svog komšiju. Penzionera Petra Jančića ubio je u garaži s tri hica, a razlog nikad nije otkriven.

Policija mu je u trag ušla preko filma "Rođene ubice" koji je u jednom video klubu uzimao čak 52 puta. Njegov otac im je rekao da je Srđan već pucao iz njegove puške u bakinom i dekinom dvorištu. Pronašli su čaure u bašti i uporedili ih s čaurama s mesta zločina.

Srđan Mlađan zločine je priznao tek nakon dva dana ispitivanja.

Policija ga je i pre toga poznavala. Provaljivao je u kioske, bušio gume na kamionima, sa 14 godina zapalio je školsku knjižnicu, iz Tehničke škole kroz prozor pobacao kompjutere. Bio je juniorski prvak Hrvatske u rvanju, ali mu je nakon provale u školu zabranjeno da se takmiči.

Opljačkao banku, pa ubio policajca

Osuđen je na deset godina zatvora. Dobio je maksimalnu kaznu koja mu se kao maloletniku mogla izreći. Sudiji je nakon izricanja presude poručio: "Vidimo se u paklu."

Zatvoren je u požeškom zatvoru, iz koga je zbog uzornog vladanja na slobodu izašao čak 21 put. S poslednjeg nagradnog izlaska nije se vratio.

U februaru 2002. godine otišao je na nagradni izlazak. Došao je u Zagreb, unajmio stan na Borongaju, nabavio pištolj i opljačkao banku. Policija ga je locirala, a iskusni policajac Milenko Vranjković King otišao je sa dvojicom kolega da ga privede.

Mlađan nije bio u stanu, ali King ga je sreo na stepeništu. Zatražio mu je ličnu kartui i pitao Mlađana stanuje li u toj zgradi, na šta je on odgovorio s tri metka. Ubio je policajca i uzeo mu službeni pištolj.

Celu porodicu držao kao taoce

Nakon ubistva, pokušao je da se sakrije u stanu svoje sestrične koja nije želela da mu otvoriti vrata. Mlađan u tom trenutku još nije znao da je upravo ona dojavila policiji gde se nalazi.

Nastavio je da beži i na Ravnicama ušao u kuću Božene Kosović i kao taoce držao nju, njenu ćerku i sina. Porodica Kosović preživela je susret sa sisačkim monstrumom, kako je ubrzo nazvan u medijima.

Talačka kriza na Ravnicama trajala je pet sati. Specijalna policija opkolila je kuću, a Mlađan je zahtevao da dođu brojne novinarske ekipe. Plašio se, rekao je kasnije, da će ga policajci ubiti jer je on ubio jednog od njih. Predao se go do pojasa.

"Platićeš mi za ovo"

Na sudu je napao sestričnu, nakon čega su ga jedva savladali pravosudni policajci.

"K****, platićeš mi za ovo!", rekao je sestrični koju je oborio na pod.

Na sudu je tvrdio da je morao da ubija jer ga je jako boleo stomak, a glas u glavi mu je govorio da će bol prestati kada ubije. Sud je zaključio da nije neuračunljiv, a veštaci su tvrdili da je reč o prosečno inteligentnoj osobi s teškim poremećajem ličnosti. Osuđen je na 25 godina zatvora.

Kazna je u međuvremenu porasla na 29 godina jer je Mlađan za vreme jednog od izlazaka opljačkao apoteku u Požegi.

Zatvorsko venčanje s 20-godišnjakinjom

U Lepoglavi se Mlađan 2019. oženio tada 20-godišnjom Elijom Molnar iz Zagreba. Pre venčanja mladu nije vidio, a romansa je započela tako što mu je Zagrepčanka pisala. On joj je predložio brak, što je ona i prihvatila.

Zatvorska uprava mu je odobrila venčanje, ali ne i boravak sa suprugom u sobi za posete, što se inače odobrava kako bi imali prostor i vreme za intimne trenutke.

Elijin deda je za venčanjesaznao od novinara Jutarnjeg lista.

"Molim? Što ste rekli? Udala se? Za ubicu? Moj Bože. Vratila se kasno uveče kući. Preko ruke je nosila prebačenu crnu dugačku toaletu. Ponašanjem nije odavala da joj se dogodila neka prekretnica u životu, nešto važno. Jedino je do tri ujutro ostala da priča s bratom u sobi. Sad kad vrtim film, možda mu je pričala o tom venčanju", kazao je šokirani Elijin deda za Jutarnji dan nakon zatvorskog venčanja.

Dodao je kako su znali da joj Mlađan šalje ljubavna pisma i kako "voli ekstreme", a da joj, kako je rekao, oni ne mogu ništa.

Ona je za medije tada izjavila da se Srđan Mlađan promenio i da više nije ista osoba, kao i da su se prva dva ubistva dogodila dok ona još nije bila rođena.

Pretila da će nožem ubiti baku

Godinu dana nakon venčanja Elija Mlađan završila je u pritvoru. Policija je protiv nje podnela krivičnu prijavu zbog pretnje svojoj baki s kojom živi, a sve se navodno dogodilo u večernjim satima u bakinom i dekinom stanu u Zagrebu.

Prvo se sama izranjavala nožem i pozvala Hitnu pomoć tražeći da je vode u bolnicu. Hitna pomoć je došla, ali nakon što su joj sanirane povrede i nakon što je pregledana, lekari su odlučili da je puste kući. Uveče joj se stanje opet pogoršalo, pa se prvo posvađala i potukla s bratom koji je pokušao da je smiri.

Potom im je prišla baka koja je takođe pokušala da uveri unuku da se smiri. Međutim, tada 21-godišnja devojka otišla je u drugu sobu, vratila se s nožem u ruci i zapretila baki da će je ubiti. Zatim je sama nazvala policiju, koja je došla i uhapsila je.

"Ubistvo vaše ćerke mi nije predstavljalo neki užitak"

Nekoliko godina kasnije, u februaru 2011, Mlađan je poslao pismo roditeljima svoje prve žrtve, Elizabete Šubić. U podužem pismu tvrdio je da se kaje i da je "milošću Božjom" uvideo svoje greške.

"Uzeo sam život vaše nevine ćerke, ostavio u vama samo prazninu i tugu koje nikako moje kajanje verovatno neće moći da ublaži, mada se u sebi nadam da će jednog dana to biti posledica i plod ovog mog pisma koje je najteže koje sam u životu napisao", poručio im je Mlađan.

"Ali ono što mogu reći iskreno da mi samo ubistvo i smrt vaše ćerke nikada nisu predstavljali neki užitak niti neko perverzno zadovoljstvo (kako ste možda mislili) jer taj čin zla je bilo samo zlo za koje ja u to vreme nisam verovao da postoji", napisao je, između ostalog, Mlađan, koji je zbog pisma dobio nove sankcije u zatvoru.

Cimer iz ćelije: "Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum"

Mlađan je više puta tokom 2021. godine od drugog zatvorenika, svojeg venčanog kuma Željka Bijelića, tražio da otme i ubije nekoliko ljudi, među njima i sad već bivšu suprugu Eliju. Na spisku su bili i ljudi koji su protiv njega svedočili na sudu, rekao je Mlađanov kum za dokumentarac "Srđan Mlađan - Rođeni ubica" Andrije Jarka i Darija Todorovića.

Bijelić je zbog prevara u zatvorima proveo ukupno 15 godina, a s Mlađanom se sprijateljio u Lepoglavi dok su bili cimeri u ćeliji. Za dokumentarac je rekao da je Mlađan na početku delovao kao "normalna osoba", ali da je kasnije shvatio kako je "Srđan najopasnija osoba i najgori monstrum", kao i "najveći prevarant".

"Onda bih uzeo nož i odsekao joj uho, a na drugo bih joj šapnuo"

Shvatio je s kim ima posla, rekao je Bijelić, kad mu je Mlađan nakon telefonskog poziva s novopečenom suprugom rekao: "Možeš misliti one k****. Ona meni kaže da jedva čeka da se prošeta sa mnom Zagrebom."

Bijelić kaže da mu je Mlađan na pitanje što je tu loše, odgovorio: "Ja isto jedva čekam, ali da se prošetam s njenom glavom u torbi."

Pred kamerama je čitao i delove pisma u kojima Mlađan detaljno opisuje fantaziju u kojoj se iživljava nad svojim bivšim prijateljima, kao i da muči i ubija svoju bivšu suprugu.

"Kada bih njih dvojicu izbacio iz stroja, onda bih uzeo palicu, udarao na zemlji dok ne bih čuo da svaka kost od lobanje do palca ne bi pukla. Onda bih uzeo nož i odsekao joj uho, a na drugo bih joj šapnuo i rekao 'Trebalo je da me slušaš, ti mala svinjo. Zar ti nisam rekao.' Nekako je dopuzala do mene i gledam joj u one bademaste oči koje sam nekad voleo, a sada ih godinama prezirem i čekam ovaj dan", pročitao je Bijelić iz pisma.

U dokumentarcu je rekao i da sada strahuje od Mlađanovog izlaska na slobodu i veruje da bi njegov bivši cimer nakon odsluženja kazne trebalo da bude zatvoren u psihijatrijsku ustanovu.

Danas počelo novo suđenje

Mlađanu je danas počelo suđenje zbog podsticanja svog kuma na otmicu i ubistva, a na sud je doveden pod jakom naoružanom policijskom pratnjom.

"S gnušanjem kategorično odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret", poručio je. Suđenje će trajati najmanje do juna ove godine, a ne bude li osuđen na novu kaznu, 44-godišnji Srđan Mlađan na slobodu bi trebalo da izađe 2027. godine.