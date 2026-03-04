Slušaj vest

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović doneo je odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanu, a načelnik Glavnog štaba započeo je proceduru povlačenja, saopštio je njegov kabinet.

Odluka se odnosi na sedam vojnika u Iraku i jednog u Libanu i zasniva se na bezbednosnoj proceni. Milanović je naveo da vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, poput one kojoj se trenutno svedoči u Iranu, doprinosi eskalaciji i nestabilnosti.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da su hrvatski vojnici bezbedni i da će proces povlačenja biti nastavljen kada se za to steknu uslovi, uz napomenu da odluka predsednika nije bila usaglašena s Vladom.