ZBOG IRANA
HRVATSKA ZAPOČELA POVLAČENJE VOJNIKA! Evo odakle će se hrvatska armija povući iz bezbednosnih razloga
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović doneo je odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanu, a načelnik Glavnog štaba započeo je proceduru povlačenja, saopštio je njegov kabinet.
Odluka se odnosi na sedam vojnika u Iraku i jednog u Libanu i zasniva se na bezbednosnoj proceni. Milanović je naveo da vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, poput one kojoj se trenutno svedoči u Iranu, doprinosi eskalaciji i nestabilnosti.
Premijer Andrej Plenković izjavio je da su hrvatski vojnici bezbedni i da će proces povlačenja biti nastavljen kada se za to steknu uslovi, uz napomenu da odluka predsednika nije bila usaglašena s Vladom.
(Kurir.rs/Beta)
