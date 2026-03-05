Slušaj vest

Tri tela pronađena su u porodičnoj kući kod Poreča, a policija još uvek pokušava da utvrdi tačne okolnosti njihove smrti.

Prema do sada dostupnim informacijama, reč je o članovima jedne porodice - majci Brankici Perhat, njenoj ćerki Dafne Perhat i starijem muškarcu koji je boravio sa njima u kući, njenom ocu. Dafne Perhat je nekada radila u Briselu kao asistentkinja u Evropskom parlamentu.

Saradnica iz Brisela

U političkim krugovima bila je poznata kao bliska saradnica poslanice Sandre Petrović Jakovine (SDP), koja ju je jednom opisala kao jednu od najkompetentnijih hrvatskih asistenata u Briselu.

Nezvanično se zna da su svi vikendaši iz Zagreba i Rijeke koji su nasledili imovinu od bake.

Policija je dobila dojavu nakon što su meštani primetili da se niko dugo nije pojavljivao u kući. Kuća je bila zaključana, pošta se gomilala na ulazu, a psi su se mogli čuti kako laju i lutaju zapuštenim dvorištem danima. To je ono što je, prema rečima ljudi koji rade u blizini, izazvalo sumnju da se dešava nešto neobično.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Na lice mesta odmah su stigli policijski službenici i nadležni državni tužilac Ivan Arapović, koji vrši uviđaj. Tela su pronađena unutar kuće, a policija još ne saopštava detalje o njihovom stanju niti mogućem uzroku smrti. Više informacija se očekuje nakon završetka kriminalističke istrage i obdukcije.

Slučaj je dodatno uznemirio lokalne stanovnike jer su, prema rečima radnika koji mesecima rade na izgradnji kanalizacije u selu, primetili nešto neobično pre nekoliko meseci. Jedan od radnika koji rade na gradilištu u blizini kuće rekao je da su poslednji put videli stariji par u oktobru prošle godine.

„Došli su automobilom sa riječkim registarskim tablicama, stariji muškarac i žena. Pretpostavili smo da su bračni par. Ali nismo nikoga videli od oktobra“, rekao je radnik. Kako tvrdi, sumnju su pobudila dva psa koja su ostala u dvorištu.

Psi otkrili užas

„Lajali su svaki dan. Bili su mršavi, smeće je bilo razbacano po dvorištu. Pitali smo se zašto se niko ne pojavljuje. Pošta je stajala na tremu, niko nije ulazio ni izlazio“, rekao je. Radnici su, kaže, počeli da upozoravaju nadležne službe zbog ovoga.

„Zvali smo razne službe, opštinske redare, ali je uvek bilo - pozovite ovog, pozovite onog. Niko nije hteo da preuzme odgovornost da dođe i vidi šta se dešava“, kaže on. U međuvremenu, tvrdi, pokušali su da pomognu bar psima.

„Čovek je dolazio mesec dana i donosio hranu psima. Hranio ih je skoro svaki dan. Ali pitali smo se - gde su vlasnici? Njihov automobil je uvek bio parkiran tamo, psi su bili tamo, sve je bilo tamo, ali niko nije ulazio ni izlazio.“ Situacija je, prema njegovim rečima, trajala nedeljama.

„Niko nije dolazio od oktobra. Kuća je bila zaključana, katanac na kapiji. Sve je bilo zatvoreno. I niko nije reagovao“, tvrdi on, dodajući da su radnici u poslednjih mesec dana intenzivnije pokušavali da alarmiraju službe.

„Zvali smo, govorili da nešto nije u redu. Ali ništa. Niko nije došao da pogleda.“

Razne glasine

U međuvremenu, po selu su počele da se šire razne glasine.

Prema početnim spekulacijama, postoji mogućnost da je smrt nastupila od trovanja gasom, ali policija još nije potvrdila ovu informaciju.

„Kažu da je možda bio gas. Ali ako jeste bio gas, ljudi moraju da izlaze da kupe benzin, hranu, nešto. Ako niko ne izlazi iz kuće dva meseca, neko je trebalo da primeti“, kaže radnik.

Zbog svega ovoga, meštani sada pitaju da li su nadležne službe trebalo ranije da reaguju.

„Kada neko umre ili nešto izgori, svi odmah reaguju. Ali ovakve stvari treba proveriti pre nego što se dogodi tragedija. Pitajte Boga kada su ovi ljudi umrli i kako to da su sva trojica umrla odjednom“, dodao je.

Policija još ne potvrđuje koliko dugo su tela bila u kući niti pod kojim okolnostima su ljudi preminuli. Nakon završetka uviđaja na licu mesta i obdukcije, trebalo bi da se zna više detalja o ovom neobičnom i šokantnom slučaju koji je uznemirio lokalnu zajednicu.