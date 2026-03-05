Slušaj vest

Đani Matić iz Stona na hrvatskom poluostrvu Pelješcu, u sredu ujutro je išao u uobičajeni lov na ribe. Međutim, ulov je bio sve samo ne uobičajen, i to na najgori mogući način, s obzirom na to da ga je ono što je video šokiralo.

"Iako idem svaki dan na more, ovakvo nešto nisam nikad video", istakao je.

Naime, kraj uvale Papratno, prema Mljetskom kanalu, ulovio je grdobinu koja je progutala plastičnu bocu.

"Brat, rođak i ja smo izvlačili mreže i tu je bila grdobina od tri kile, prvo sam mislio da je progutala sipu, ali nažalost, radilo se o plastičnoj boci", prepričava Đani i dodaje da se videlo da je jako patila.

Ovo mu je dosad najgori slučaj, ali ističe da je more generalno puno smeća.

"Imam prijatelje ronioce koji kažu da ga je sve više i više, a primećuju i da ga najviše dolazi iz Albanije. Viđali su i mrtve dupini i kornjače u Mljetskom kanalu", kaže Đani.

Međutim, tu krivi i sve one koji vreme provode na plažama, uključujući i građane.

"Nadam se da će ovo podići svest kod ljudi, da će početi da se ponašaju drugačije", zaključio je.