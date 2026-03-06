Slušaj vest

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) najjača je politička organizacija Srba u Hrvatskoj.

Kako kaže statut te stranke, zalaže se za interese srpske manjine, podržavaju progresivizam i proevropeizam, dok se na političkom spektru nalaze na levom centru.

Milorad Pupovac i Andrej Plenković na ceremoniji sećanja na ubijene Srbe civile u Varivodama 1990. godine Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Stranka osnovana u Vukovaru

Međutim, SDSS poslednjih godina ima sve manji uticaj u političkom životu Hrvatske. Ujedno, ni srpski narod u toj zemlji nije zainteresovan da učestvuje u radu stranke. Ogroman broj obrazovanih Srba napustio je stranku otkada je vodi Milorad Pupovac.

Nekada vrlo uticajan član SDSS, koji već duži period nije u stranci, Srđan Sekulić napisao je vrlo zanimljiv tekst o osnivanju ove političke partije Srba u Hrvatskoj.

"Na dan 5. marta 1997, pre 29 godina u Vukovaru, tačnije Borovu naselju osnovana je Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS (slika 1).

Za predsednika stranke izabran je Vojislav Stanimirović koji je rezultatom 19:14 pobedio Gorana Hadžića (slika 2). Ubrzo će Hadžić, uz nekolicinu drugih koji nisu hteli da uzmu hrvatske dokumente, napustiti glavni odbor i stranku uopšte. Sve ostalo trebalo bi da bude istorija, ali onda shvatim da postoje još dva datuma osnivanja ove stranke.



Prvi se pominje u Registru političkih stranaka pa bi se samim tim ovaj datum trebalo smatrati i datumom osnivanja, a to je 6. oktobar 1995. godine (slika 3). Da malo bolje podsetim to je samo dva meseca nakon "Oluje". Ne znam odakle ovaj datum, pretpostavljam da je tada Milorad Pupovac registrovao svoju Samostalnu srpsku stranku koja je inače osnovana u proleće te godine.

Sporni datumi



Drugi sporan datum osnivanja, što je još luđe, pominje se na zvaničnoj stranici. Tamo stoji da je SDSS osnovan 19. marta (slika 4), dve nedelje nakon stvarnog osnivanja, i to u Zagrebu. Verovatno je opet toga datuma došlo do fuzije sa Pupovčevim samostalcima koji zajedno sa njim ulaze u već upražnjeni GO. Međutim, pošto je dotični oduvek težio apsolutnom primatu nije mogao da odoli pa da ovaj datum postavi kao zvanični. Ono što je još gore, nebulozno zvuče navedeni podaci da je stranka tada promenila ime u Samostalna demokratska srpska stranka te da je njeno sedište premešteno u Vukovar. Takođe, ne pominje se ni prvi predsednik dr Voja (Vojislav Stanimirović op.a.), šta god ja mislio o njemu ipak to nije u redu, a sumnjivo mi je i da je Statut tada promenjen.



Verujem da ove podatke malo ko zna od članova pomenute stranke, zapravo kladio bih se da ih zna svega nekoliko, pa sam imao potrebu da ovo podelim na ovaj zvanično nezvanični datum. U međuvremenu mnogi će se tiho udaljiti iz ove stranke, oni koji se nisu slagali sa politikom dvojice glavnih biće izbačeni, a neki će izaći samostalno što sam uostalom i sam učinio.

Srđan Sekulić bivši član SDSS Foto: Printskrin/Fejsbuk

Promena grba i propala obećanja

Takođe, s vremenom promeniće se stranački grb, odustaće se od pozivanja na političke autoritete Srba od Svetozara Miletića do Jovana Raškovića, a zbog neuspele politike i propalih obećanja osipaće se članstvo i nestajaće podrška u glasačkom telu.

Ono što je ostalo to je činjenica da je ova stranka, i takva kakva jeste, i dalje najjača srpska politička organizacija u Hrvatskoj i to zahvaljujući samo ogromnom novcu kojim raspolaže što direktno, što indirektno preko raznih organizacija. Dodao bih i zahvaljujući nezahvalnoj činjenici da Srbi u Hrvatskoj više nemaju snage ni volje da se politički organizuju.



Izvorni SDSS, sa svim svojim vrlinama i manama, više ne postoji pa valjda zato gotovo da više niko ni ne pominje današnji datum, čak ni na stranačkoj stranici, ili to čine veoma tiho da se profesor ne naljuti - zaključio je Srđan Sekulić.