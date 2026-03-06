Slušaj vest

Policija iz Vodica primila je prijavu od 41-godišnje žene koja je postala žrtva kompjuterske prevare nakon što je nepoznatom počiniocu putem lažne SMS poruke dala svoje podatke za mobilno bankarstvo, saopštila je danas Policijska uprava šibensko-kninska.

Detalji prevare

Žrtva je prijavila da je 4. marta primila SMS poruku, verujući da ju je poslala njena banka.

U poruci je traženo da ažurira aplikaciju za mobilno bankarstvo putem priloženog linka i unese svoj PIN, što je ona i učinila.

Ubrzo nakon toga, sa njenog bankovnog računa je neovlašćeno podignut iznos od 3.964 evra.

Policija intenzivno traga za počiniocem, protiv koga će podneti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.