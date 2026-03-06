Slušaj vest

Policija iz Vodica primila je prijavu od 41-godišnje žene koja je postala žrtva kompjuterske prevare nakon što je nepoznatom počiniocu putem lažne SMS poruke dala svoje podatke za mobilno bankarstvo, saopštila je danas Policijska uprava šibensko-kninska.

Detalji prevare

Žrtva je prijavila da je 4. marta primila SMS poruku, verujući da ju je poslala njena banka.

U poruci je traženo da ažurira aplikaciju za mobilno bankarstvo putem priloženog linka i unese svoj PIN, što je ona i učinila.

Ubrzo nakon toga, sa njenog bankovnog računa je neovlašćeno podignut iznos od 3.964 evra.

Policija intenzivno traga za počiniocem, protiv koga će podneti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

Policija apeluje na građane da nikada ne otvaraju sumnjive linkove niti unose lične podatke i PIN-ove putem SMS poruka, već da u slučaju sumnje direktno kontaktiraju svoju banku putem službenih kanala.

