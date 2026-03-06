DRAMATIČNA ISPOVEST HRVATA KOJI SE SA DECOM VRATIO IZ DUBAIJA USRED RATA: "Otišli smo na odmor iz snova, a onda... "
Avion kompanije Kroacija Erlajns sa 157 hrvatskih državljana zarobljenih u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku sleteo je u Zagreb rano u petak ujutru.
Avion je poleteo iz Dubaija za Zagreb sa zaustavljanjem u Iraklionu radi dopunjavanja goriva, a prioritet su imale najranjivije grupe na letu - deca, bolesni ljudi, trudnice i članovi njihovih porodica.
Među grupom koja je sletela bio je i Dino Prskalo, otac dvoje dece.
„Otišli smo na odmor iz snova, a onda se iznenada nađete usred rata. Bio sam tamo sa dvoje male dece. Subota i nedelja su bile najgore. Najgore je bilo kada su počeli da nam stižu alarmi na mobilne telefone, tada je panika bila najveća. Od ponedeljka smo pričali o tome kako da se vratimo, svaki dan su otkazivana dva leta dok se nije pojavio vladin let, kojim smo srećno stigli“, rekao je za N1.
„Posle prva dva dana panike, bilo je prilično opušteno, imali smo utisak da ljudi veruju svojoj vladi. Više je bio logistički problem nego bezbednosni“, dodao je.
Prskalo je zahvalio hrvatskoj vladi: „Da nismo sada došli, ne bismo stigli do sredine sledeće nedelje. Ovo je bila naša poslednja šansa da stignemo na vreme. Oseća se odlično, malo je hladno. Srećni smo što smo se vratili našoj rutini. Želimo da se vratimo starim načinima.“
(Kurir.rs/Index.hr)