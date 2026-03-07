Slušaj vest

Muškarac (67) iz Hrvatske osumnjičen je za teško krivično delo protiv opšte bezbednosti, u vezi sa krivičnim delom dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom, na štetu 76-godišnjaka.

Osumnjičeni je 27. februara u popodnevnim satima oštećenog dovezao do adrese njegovog prebivališta u gradu Vrbovec. Policija navodi da je najverovatnije pod uticajem alkohola upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Neposredno nakon što je oštećeni izašao iz automobila s mesta suvozača, osumnjičeni se počeo kretati vozilom unazad kako bi izašao iz dvorišta. Nije pazio gde se oštećeni nalazi pa ga je zadnjim delom vozila udario.

Oštećeni je pao na tlo, a osumnjičeni je zatim vozilom prešao preko njega i otišao. Žrtva je preminula od zadobijenih povreda. Telo su sledećeg jutra uočile komšpije koje su pozvale policiju.

Na mestu događaja obavljen je uviđaj, a telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Policija je operativnim radom i dodatno preduzetim merama i radnjama utvrdila ko bi mogao biti odgovoran.

U sredu je, na osnovu naloga Županijskog suda u Zagrebu, obavljena pretres automobila osumnjičenog. U sklopu pretrage obavljen je i uviđaj na vozilu. Pronađeni su tragovi koji osumnjičenog dovode u vezu s krivičnim delom.