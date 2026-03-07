Slušaj vest

Mladi musliman po imenu Haris posećuje džamije širom Evrope, kao i crkve koje su nekada bile džamije. Sada je pronašao jednu u Đakovu.

Na svom Instagram profilu „harristory_“ kaže:

- Ovo je džamija stara 350 godina pretvorena u crkvu – Ibrahim-pašina džamija u Đakovu, Hrvatska. Ovo je muslimanska istorija Evrope. Ovo je otkriće tokom mog istraživanja istorije na putovanju iz Britanije u Bosnu.

Nakon završetka osmanske vladavine krajem 17. veka, Austrijanci su je pretvorili u katoličku crkvu (Crkva Svih Svetih/Svetog Đorđa). Njen minaret i originalne osmanske karakteristike su uklonjeni, a danas zgrada stoji kao poslednja dobro očuvana osmanska građevina u celoj zemlji – kaže Haris, koji je u komentarima takođe naveo da je njegov rad usmeren na vraćanje života uništenim ili zaboravljenim džamijama.

Mladić kaže da je crkva okrenuta ka Meki, što u islamu znači sveti centar vere, grad u kome se nalazi Kaba – „Božja kuća“, prema kojoj se svi muslimani okreću u molitvi i koja je centar hadža.

Snimak je pomiriteljskog i edukativnog tona, mladić je snimao i dronom, a zatim se molio ispred crkve u natkrivenom prostoru gde se nalazi i krst sa raspetim Isusom.

Burne reakcije u komentarima

Možda je to i razlog zašto je bilo negativnih komentara: „idite kući, ne želimo vas ovde“, „ne pripadamo Turcima...“.

Naime, nekima bi moglo smetati što se molio u crkvi, tj. ispred krsta, što se prema nekim tumačenjima može shvatiti kao nepoštovanje katoličke vere.

Drugi tvrde da svaka religija mora biti tolerantna prema drugima i da u ovom bogosluženju ne vide ništa sporno, štaviše, svaki prostor je za njih mesto za molitvu.

Treći kažu da muslimani ne bi baš tolerisali da se hrišćanin prekrsti u islamskom svetilištu.

Drugi bi možda rekli da bi ga drugi muslimani napali, jer ta religija ne toleriše obožavanje u blizini drugih verskih statua, simbola, slika... I evo ga, u crkvi.

I mnogi se pitaju da li je čovek u pravu kada tvrdi da je u početku bila džamija, pa crkva. Naime, tvrde da je prvo bila crkva, pa džamija, pa opet crkva.

Šta kaže veb-sajt Turističke zajednice Đakova?

- Župna crkva Svih Svetih je najstarija crkva u Đakovu. Župna crkva Svih Svetih se u nekim zapisima pominje prvo kao crkva Svetog Lovre, koja je pretvorena u jednu od tri džamije na području današnjeg Đakova - Ibrahim-pašina.

Drugi izvori tvrde da je na zemljištu pomenute crkve izgrađena turska džamija.

Jedina koja je opstala do danas, ali je pretrpela određene izmene zbog nekoliko arhitektonskih zahteva i kao takva je jedna od retkih sačuvanih u Evropi. Ljudevit Zajc je odgovoran za unutrašnju dekoraciju, a to je kopija vizantijsko-mavarskog stila.

A šta kaže nauka?

Naučni rad navodi „pošto su arheološka i arhitektonska istraživanja sprovedena 1988. godine pokazala da je đakovačka parohijska crkva prvobitno izgrađena kao džamija...“.