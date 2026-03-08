Slušaj vest

Policija je u Pazinu sprovela akciju uklanjanja neeksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu pre nedelju dana tokom građevinskih radova.

Policijski službenici Regionalne protiveksplozijske jedinice Rijeka, zajedno sa kolegama iz Policijske uprave Istarske, učestvovali su u akciji, koja je počela oko 8 časova.

Policija je započela akciju uklanjanja bombe oko 8 časova, nakon čega je eksplozivna naprava prevezena na bivši vojni poligon Marlera u Ližnjanu.

Policija je apelovala na građane da se ne približavaju bezbednosnim zonama koje su uspostavljene tokom operacije i da postupaju po uputstvima policajaca radi sopstvene bezbednosti i bezbednosti svih učesnika u akciji uklanjanja.

(Kurir.rs/index.hr)

