Specijalni repatrijacijski let koji je u subotu popodne izveo Kroacija erlajns iz Rijada za Zagreb vratio je u Hrvatsku 150 ljudi, uključujući 27 dece, koji su ostali zarobljeni na Bliskom istoku nakon američko-izraelske vojne operacije protiv Irana.

Ovo je drugi repatrijacijski let u kojem učestvuje Kroacija erlajns, nakon što je avion Kroacija erlajnsa iz Dubaija sleteo u Zagreb u ranim jutarnjim satima 6. marta sa 157 hrvatskih državljana, uključujući 11 beba.

Najranjivije grupe hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina imale su prioritet i na ovom letu. Avion Kroacija erlajnsa poleteo je iz Rijada u subotu posle 15 časova, a sleteo u Zagreb oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana i 27 stranih državljana, uglavnom državljana Evropske unije.

Nakon uspešnog sletanja, kapetan Andre Šarinić je istakao da je, operativno gledano, svaki let isplaniran veoma detaljno, ali se takve operacije ipak razlikuju od drugih:

- Bezbednost nam je glavni prioritet na svakom letu, ali smo svesni da u takvim misijama, za razliku od redovnih letova, naši putnici dolaze iz veoma neizvesnih okolnosti i ovaj let za njih znači povratak kući i osećaj sigurnosti. Upravo ta dimenzija daje celoj operaciji dodatnu težinu i odgovornost, a cela posada je veoma zadovoljna što smo pomogli našim sugrađanima da se bezbedno vrate kući.