Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu, koji je organizovao feministički kolektiv fAKTIV povodom Međunarodnog dana žena.

Tokom okupljanja u blizini Hrvatskog narodnog pozorišta, dogodio se manji incident kada je nekoliko neistomišljenika prišlo grupi učesnika. Usledio je kratak verbalni sukob između njih, ali je policija brzo reagovala i situacija je smirena bez daljih posledica.

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića.

Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizički i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku.

Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.

