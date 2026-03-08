Tokom 10. Noćnog marša u Zagrebu povodom Međunarodnog dana žena dogodila su se dva incidenta
POSVAĐAO SE SA OKUPLJENIMA, PA NASRNUO NA POLICIJU! Usledilo filmsko hapšenje: Incident na Noćnom maršu u Zagrebu - pogledajte kako je uhapšen nasilnik! (VIDEO)
Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu, koji je organizovao feministički kolektiv fAKTIV povodom Međunarodnog dana žena.
Tokom okupljanja u blizini Hrvatskog narodnog pozorišta, dogodio se manji incident kada je nekoliko neistomišljenika prišlo grupi učesnika. Usledio je kratak verbalni sukob između njih, ali je policija brzo reagovala i situacija je smirena bez daljih posledica.
Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića.
Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizički i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku.
Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.
Kurir.rs/HRT
