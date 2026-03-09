Slušaj vest

Branko Halapa iz Kladara je tokom običnog roštilja sa prijateljima ulovio soma na Šodrani kod Pitomače.

Dok je čekao ručak, spontano je odlučio da peca i ubrzo nakon što je zabacio udicu, ogroman som je zagrizao.

Obično druženje uz roštilj ponekad može da se pretvori u priču za pamćenje. Upravo to se dogodilo Branku Halapi iz Kladara, naselja u okolini Pitomače, Hrvatska, čiji je odlazak na roštilj sa prijateljima na pitomačku Šodranu neočekivano završio ulovom kapitalnog soma.

Branko je, čekajući ručak, odlučio da vreme skrati ribolovom. Ta spontana odluka ubrzo se pokazala kao pun pogodak - samo nekoliko minuta nakon što je zabacio udicu sa kederom, veliki som je zagrizao.

Branko kaže da je ribolov deo njegovog života od najranijih dana, ali da je ozbiljniji lov na somove počeo tek ove godine.

- Ribolovac sam otkad znam za sebe, a na lov somove krenuo sam tek od ove godine. Vreme do ručka sam odlučio da skratim ribolovom i na kraju mi je stigla prava nagrada - priča Branko.

Pola sata borbe sa velikim ulovom

Čim je riba zagrizla, Branko je osetio da je reč o velikom primerku. Iako su prijatelji bili pored njega, odlučio je da se sam izbori sa ulovom.

- Dobrih pola sata sam se mučio dok ga nisam izvadio iz vode. Nije bilo lako, ali sam bio siguran u sebe i znao sam da nema šanse da se otrgne. Muka se i te kako isplatila jer sada u kolekciji kapitalnih ulova imam i soma - kaže Branko.

Som težak više od 36 kilograma

Kada je riba konačno izvučena na obalu i stavljena na vagu, rezultat je bio impresivan. Som je težio 36,57 kilograma, što ovaj ulov svrstava među ozbiljne kapitalce.

"Najlepši roštilj u životu"

Posle ovakvog ulova, Branko kaže da će ovaj dan dugo pamtiti.

- Sad mogu da kažem da mi je ovo najlepši roštilj u životu. Naravno da ću sada imati još veću volju za odlazak na somove, a ovde na našoj Šodrani sigurno ima i većih i težih - zaključio je Branko Halapa.