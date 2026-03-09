Slušaj vest

Na taj način je sticala njihovo poverenje, simpatije i sažaljenje, govoreći im svoje probleme za koje joj je trebao novac kako bi ih rešila. Neke od njih, lagala je i da je imala smrtni slučaj u porodici.

Upravo na taj način je Marija F. od 2017. do 2024. godine, prema presudama i optužnicama, od trojice muškaraca iz Splita i okoline izvukla gotovo 90.000 evra. Svi oni verovali su da komuniciraju sa devojkom čije su fotografije zapravo pripadale njenoj prijateljici, koja navodno nije znala za prevaru.

Poslednja presuda u slučaju internet prevare doneta je nedavno u Opštinskom sudu u Splitu, dok se u jednom predmetu sudski epilog i dalje čeka.

Godinama se dopisivala sa žrtvama

Sve je počelo 2017. godine, kada je mladić A. B. iz okoline Splita na Fejsbuku započeo dopisivanje sa osobom koja se predstavljala kao Marijeta Radić.

Kako je kasnije ispričao, ona mu je govorila da živi i radi u Nemačkoj u finansijskom sektoru, zbog čega ne može da dođe u Hrvatsku.

Foto: Printscreen

Meseci su prolazili, a njihovo dopisivanje postajalo je sve prisnije.

- Rekla mi je da je u Nemačkoj i da će uskoro doći. Nakon mnogo vremena rekla mi je da je konačno u Hrvatskoj, ali da ima tešku bolest - ispričao je A. B.

Tek kasnije je otkrio da je zapravo razgovarao sa Marijom F, tada 29-godišnjom hotelijersko-turističkom tehničarkom, koja je već imala jednu uslovnu presudu zbog kompjuterske prevare.

On je za njeno pravo ime saznao tek kada je policija, nakon njegove prijave, kontaktirala njene roditelje.

- Tada sam shvatio da sam se dopisivao sa lažnim profilom, pod tuđim imenom i fotografijom. Kasnije sam saznao da su slike pripadale njenoj najboljoj prijateljici - rekao je on.

Priča o bolesti

Tokom dopisivanja, "Marijeta" mu je u jednom trenutku rekla da boluje od ulceroznog kolitisa i da ima ozbiljne zdravstvene probleme. Kasnije je tvrdila da joj se stanje pogoršalo i da ima rak debelog creva.

Navodno joj je bila potrebna hitna operacija kod privatnog lekara, za koju je morala da pozajmi novac.

- Rekla mi je da mora da vrati dug za lečenje i tražila je 110.000 kuna. Nažalost, poverovao sam - rekao je A. B.

Zbog emotivne veze koja se razvila tokom dugog dopisivanja, mladić joj je u više navrata uplatio novac na račun Marije F. i njene prijateljice.

Ona mu je obećavala da će novac vratiti i govorila da poseduje stan u Splitu, kao i da njeni roditelji imaju apartmane u Makarskoj i kuću u Vrgorcu.

Kada je nakon godinu dana zatražio povrat novca, usledili su brojni izgovori.

- Govorila je da joj je otac umro, da joj je brat kockar i da zbog toga ne može da vrati novac - ispričao je A. B. koji je na kraju je podneo krivičnu prijavu.

Žrtve "lovila" i na Tinderu

U vreme kada je slučaj prijavljen policiji, početkom 2022. godine, Marija F. je već pronašla novu žrtvu.

Ovog puta koristila je aplikaciju Tinder, gde se predstavljala kao Martina Radić i koristila iste fotografije svoje prijateljice.

Foto: Printscreen

Sa M. T. se dopisivala mesecima, a zatim je počela da traži novac.

Najpre ga je zamolila da plati račun za struju od 93 evra na ime njene prijateljice, što je on i učinio. Nakon toga mu je rekla da joj je potreban novac za lečenje u Austriji.

M. T. joj je poslao 9.290 evra, a zatim još 796 evra.

- Kada sam tražio da se konačno upoznamo, stalno je izbegavala susret. Govorila je da će mi novac vratiti kada dobije kredit, ali se nikada nije pojavila - rekao je M. T.

Na kraju je i on pokrenuo postupak za povrat novca.

Najveća prevara na aplikaciji Badoo

Početkom 2024. godine, uprkos presudama i istragama, Marija F. je pronašla još jednu žrtvu.

Na aplikaciji Badoo upoznala je mladog preduzetnika T. P, sa kojim je komunikaciju ubrzo prebacila na WhatsApp.

Dopisivanje je trajalo gotovo godinu i po dana.

Tokom tog perioda tražila je novac za različite razloge - pomoć ženi koja je navodno pretučena, kupovinu novog telefona, popravku automobila, klima uređaj, frižider, kao i za lečenje.

Preduzetnik joj je na kraju uplatio ukupno 65.060 evra, a da se nikada nisu sreli.

Tek u leto 2025. shvatio je da je prevaren.

Priznanje na kraju

Tokom ispitivanja Marija F. je u početku negirala optužbe i tvrdila da je sa žrtvama bila u ljubavnim vezama i da je ona njima pozajmljivala novac.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Međutim, na poslednjem saslušanju promenila je iskaz i priznala krivicu.

- Kajem se zbog svega i izvinjavam se T. P. Spremna sam da nadoknadim štetu - rekla je pred sudom.

Varala gotovo do odlaska u zatvor

Posebno je zanimljivo da je Marija F. treću žrtvu varala gotovo do trenutka kada je trebalo da ode na izdržavanje zatvorske kazne.

Zbog prevare A. B. krajem 2024. osuđena je na dve godine zatvora, u koji je trebalo da se javi 4. avgusta 2025.

Međutim, krajem tog meseca završila je u istražnom zatvoru zbog novog postupka.

Nakon četiri meseca pritvora osuđena je na još godinu i šest meseci zatvora, posle čega je prebačena na izdržavanje ranije kazne.

Ukupno će iza rešetaka provesti najmanje tri i po godine, dok se presuda u slučaju M. T. još čeka.

Njene žrtve, međutim, strahuju da svoj novac nikada neće dobiti nazad, jer Marija F, prema dostupnim podacima, nema imovinu na svoje ime.