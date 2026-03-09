Slušaj vest

Tri kasarne u Hrvatskoj - u Kninu, Slunju i Požegi - danas primaju prvih 800 regruta na osnovnu vojnu obuku (OVO) koja traje dva meseca. Regruti će primati oko 1.100 evra neto mesečno, uz plaćen prevoz i priznat period službe.

Vojni rok se vraća posle skoro 20 godina

Obavezni vojni rok u Hrvatskoj bio je ukinut 2007. godine, a sada se ponovo uvodi.

Godišnje će do 4.000 regruta prolaziti obuku u pet generacija.

Ove godine pozivaju se muškarci rođeni 2007, dok žene mogu učestvovati dobrovoljno. Od 800 regruta, 446 su dobrovoljci (među njima 82 žene), a 354 služe obavezno.

Kako će izgledati obuka?

Obuka traje dva meseca i sprovodi se u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Nakon dolaska regruti prvo prolaze lekarske i fizičke provere, dobijaju opremu i upoznaju se sa pravilima službe.

Regruti koji su zaposleni zadržavaju prava iz radnog odnosa tokom obuke. Po završetku mogu se prijaviti za profesionalnu vojsku ili biti raspoređeni u rezervni sastav. Godišnji trošak programa za Ministarstvo odbrane procenjuje se na oko 23,7 miliona evra.

Uče se osnovne vojne veštine

Tokom obuke uče osnovne vojne veštine, među kojima su: rukovanje ličnim naoružanjem i bezbedno korišćenje oružja, taktika kretanja i snalaženje na terenu, upotreba savremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći i reagovanje u vanrednim situacijama, osnove samoodbrane i fizička priprema.

Obuka se odvija kroz individualne i grupne vežbe, sa ciljem razvoja discipline, timskog rada i odgovornosti.

Regruti imaju i teorijska predavanja, između ostalog o važnim operacijama iz Domovinskog rata.