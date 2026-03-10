Slušaj vest

U Gospiću, rano jutros, oko 5:50, u dvorištu porodične kuće pronađena su dva beživotna tela.

Policija je na licu mesta pronašla i uhapsila muškarca koji se istražuje zbog umešanosti u slučaj, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska.

Ubio je majku i baku, od ranije poznate policiji

Kako Indeks saznaje, reč je o dvostrukom ubistvu.

Psihički nestabilan muškarac (47) pretukao je na smrt sopstvenu majku i baku.

Kako saznajemo, policija ga je već ranije lečila i morala je da upotrebi silu ovom prilikom jer je fizički jaka osoba.

Više puta je bio na psihijatrijskom lečenju, a zašto je u vreme ubistva bio van bolnice moraće da se utvrdi u nastavku postupka.

Konačnu reč o njegovom stanju svesti u vreme ubistva daće lekari i stručnjaci.

Hitne službe su ranije intervenisale zbog njegovog psihičkog stanja, policija im je pomagala

Prema informacijama koje smo dobili, policija je pomagala lekarima i službama hitne pomoći u ranijim intervencijama kod osumnjičenog muškarca. Oni su, zauzvrat, intervenisali zbog njegovog psihičkog stanja.

Nema podataka da je ranije bio nasilan prema majci i baki.

Uviđaj u toku

Na mestu gde je pronađeno telo u toku je uviđaj, kojim rukovodi Državno tužilaštvo Karlovačke županije.