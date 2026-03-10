Slušaj vest

Dubrovački mornar i drugi oficir palube Stanko Župan, nalazi se u Akrabi, usred rata na Bliskom istoku.

Akaba je grad na jugu Jordana i jedina jordanska luka koja se nalazi u Akabskom zalivu, koji pripada Crvenom moru.

Akaba se graniči sa gradom Eilatom u Izraelu, a granični prelaz (jedan od tri između Izraela i Jordana) je poznata turistička ruta. Iz grada je moguće ploviti i do Tabe na Sinajskom poluostrvu u Egiptu. Južno od grada je granični prelaz sa Saudijskom Arabijom.

Projektili i dronovi lete iznad glave

I našao se između ne dve već nekoliko vatri, i zajedno sa kolegama svakodnevno posmatra kako im projektili lete, sirene ih bude i uspavljuju, dronovi iznad njih su im postali najnormalnija stvar, normalnija od zvezda.

Inače, drže palčeve da onaj ko cilja ne promaši nekoliko kilometara jer bi sve moglo da se pretvori u prah.

Ipak se nadaju da se to neće dogoditi, ali maksimalni oprez je na snazi: nema smena, ne ide se kući niti se dolazi na brod.

Oni "srećnici" koji su, poput Župana, stigli baš na početku ratnih dešavanja čekaju kraj ugovora i nadaju se koridoru koji će ih odvesti kući ili smirivanju rata.

Na snazi je, naime, ratno stanje i niko ne zna kako će se situacija razvijati niti koliko će trajati.

Povezani s kopnom

FSRU brod na kojem je Župan je "floating storage regas unit", brod koji je vezan za obalu i povezan cevovodom sa kopnom, na koji dolaze LNG brodovi, objašnjava dubrovački pomorac koji se ukrcao sredinom februara.

"Vezani smo stalno za obalu, povezani cevovodom sa kopnom. LNG brodovi dolaze do nas, iskrcavaju gas u tečnom stanju, a mi ga na brodu regasifikujemo u gasovito stanje i šaljemo na kopno. Firma je američka, a ovo mi je inače drugi ugovor u Akabi u Jordanu. Ukrcao sam se prošle godine krajem septembra i iskrcao početkom decembra, a sada sam se ponovo ukrcao 15. februara. Kući ću, ako sve bude u redu, 26. aprila. Ugovor je deset nedelja kod kuće, deset na brodu", kaže on.

To je luka poznata po posebnim poreskim zakonima uvedenim kako bi privukla investitore, a akapska regija ima i dosta razvijen turizam, uglavnom vezan za more i morske aktivnosti.

Jednu takvu "morsku avanturu" upravo proživljava i Župan zajedno sa kolegama iz Hrvatske i sveta.

"Preko puta Akabskog zaliva je Egipat, na samoj smo granici sa Saudijcima, a Eilat, izraelski grad, nalazi se tik uz Akabu, gde smo mi. Koliko je ovo područje "aktivno" u negativnom smislu, dovoljno govori i to da su tokom prošlog ugovora Huti često gađali Eilat, pa bi se uključio Iron Dome i obarao rakete. Ovaj put pucaju Iranci, leti svašta, ne samo prema Eilatu nego i okolo, a uključuju se i Iron Dome i jordanska protivvazdušna odbrana pa obaraju dronove, rakete i ostalo.

""Samo vidiš na nebu kako nešto leti prema njima..."

"Samo vidiš na nebu kako nešto leti prema njima, pa se uključi Iron Dome i obori to sa neba. Nekad nešto padne ako ne stignu da obore… Uglavnom su precizni pa do sada ništa nije zalutalo u naše područje. Ali sada je ova katastrofa, pa se stalno oko nas oglašavaju sirene, lete dronovi, a oni to obaraju", opisuje Župan svakodnevicu na brodu, koja uz dozu straha i opreza ponekad liči na lošu video-igru.

Što se njih tiče, situacija zasad nije previše zabrinjavajuća, ali mira nema, stalno se nešto dešava i niko ne zna kako će se sve razvijati.

"Amerikanci imaju baze po Jordanu, braća Iranci ih redovno gađaju"

"Amerikanci imaju ovde po Jordanu svoje vojne baze, pa to braća Iranci redovno gađaju. Gde sve to tačno leti, nemam pojma, ne pratim, ali znamo odakle dolazi iz Irana. Nije strašno, ali se ipak stalno nešto dešava. Ukinuli su nam smene dok se ovo ne smiri i tako… romantika uglavnom", kaže kroz smeh Župan.

Dodaje da pokušava da ne gleda šta se dešava iznad njih, ali ostatak posade ipak napravi poneku fotografiju – za privatnu arhivu i kao lošu uspomenu kada se vrate kući.

Na brodu ima Hrvata i pomoraca iz drugih zemalja

"Ja sam jedini iz Dubrovnika, ima ljudi iz Rijeke, Splita i Zadra, ali i Latvijaca, Ukrajinaca, Rumuna i Filipinaca. Tu je i jedan Turčin koji živi u Poljskoj, šareno društvo", kaže dubrovački pomorac.