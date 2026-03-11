Slušaj vest

Pulska policija je danas izvestila da je završila krivičnu istragu nad 39-godišnjakinjom osumnjičenom da je počinila šest krivičnih dela teške krađe u pulskoj bolnici, a nezvanično se saznaje da je reč o medicinskoj sestri koja je krala nakit od pacijenata.

Prema policijskim podacima, medicinska sestra je između 16. decembra i 5. marta iskoristila bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata bolnice starosti od 36 do 89 godina i od njih ukrala razne komade nakita vredne nekoliko hiljada evra.

Pronađeni su neki od ukradenih predmeta

Policijski službenici su juče uhapsili osumnjičenu, nakon čega je protiv nje sprovedena kriminalistička istraga.

Pretresom prostorija koje je koristila pronađeni su i neki od ukradenih predmeta.

Nakon završene krivične istrage, 39-godišnjakinja je uz krivičnu prijavu predata u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti slučaja, kao i mogućnost da je počinjeno još sličnih krivičnih dela.

(Kurir.rs/index.hr)

