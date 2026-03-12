Otac i sin snimili su tokom boravka u prirodi u Gorskom kotaru na gnezdo poskoka.
Evo šta kažu stručnjaci
RADOVAN SE SA SINOM ŠETAO PO PRIRODI, UMALO ZGAZIO GNEZDO POSKOKA: Pogledajte strašan prizor, otrovnice se "čvare" na suncu (VIDEO)
Slušaj vest
Snimak je objavljen na Fejsbuk stranici "Goranske šanse", a na njemu je nekoliko zmija na relativno malom prostoru.
Pretpostavlja se da su se onde okupile da bi se ugrejale na suncu, što je česta pojava u toplijem delu godine, kada izlaze nakon perioda zimskog mirovanja.
Poskok je najpoznatija i ujedno najotrovnija zmija koja živi u Hrvatskoj. Ipak, stručnjaci naglašavaju da te životinje u pravilu izbegavaju ljude i napadaju samo ako se osete ugroženima.
Stručnjaci zato savetuju da se u takvim situacijama zadrži razmak, ne pokušava dirati ili uznemiravati životinje i omogućiti im da se same povuku.
Reaguj
Komentariši