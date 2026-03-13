Slušaj vest

Brod "AP Astarea" iz flote Atlantske plovidbe, kojim upravlja zadarska Tankerska plovidba, nalazi se uPersijskom zalivu, u vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata, a na njemu je i pet hrvatskih pomoraca.

Na tom području, prema podacima CNN-a, zbog nedavnih iranskih napada trenutno je "blokirano" više od 150 brodova.

"Sigurnost nam je na prvom mestu"

Iz uprave kompanije poručuju da je stanje za sada zadovoljavajuće te da brod sa 22 člana posade nije ugrožen.

- Petoro su hrvatski državljani. U redovnom smo kontaktu sa kapetanom i smatramo da se brod, koji je dobro snabdeven zalihama, trenutno nalazi na sigurnoj poziciji. Ako bude potrebno, moguće je organizovati i smenu posade - izjavila je Sanja Putica, rukovodilac odnosa s investitorima i javnošću Tankerske plovidbe.

Dodala je kako posada ima jasna uputstva za postupanje u vanrednim situacijama i da je bezbednost apsolutni prioritet.

- Nikakav komercijalni pritisak neće se nametati brodu na štetu bezbednosti. Prolazak kroz Ormuski moreuz odložen je do daljeg, dok se situacija ne stabilizuje - naglasila je Putica.

Podsetila je i da je odmah po izbijanju sukoba održan koordinacioni sastanak u Ministarstvu mora, na kojem su uz predstavnike brodara i sindikata učestvovali i predstavnici više ministarstava. Donet je i zaključak o sazivanju Štaba za koordinaciju aktivnosti u slučaju ugroženosti hrvatskih brodova i pomoraca u međunarodnoj plovidbi.

Stotine Hrvata u Omanskom zalivu

Osim petorice pomoraca na brodu AP Astarea, u široj regiji nalazi se još oko 250 hrvatskih državljana, ali oni su na sigurnijem području, s druge strane Ormuskog moreuza.

- U Omanskom zalivu je oko 250 naših pomoraca. Svi su dobro i niko nije napadnut, a bezbedni su i brodovi na kojima plove - naglasio je glavni sekretar Sindikata pomoraca Neven Melvan.

Ormuski moreuz - žila kucavica svetske trgovine naftom

Ormuski moreuz, koji spaja Omanski i Persijski zaliv, jedan je od geostrateški i saobraćajno najvažnijih pomorskih puteva na svetu, prvenstveno zbog transporta nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Kroz moreuz prolazi otprilike petina svetske trgovine naftom.

Pre eskalacije sukoba, njime su svakodnevno prolazile desetine tankera iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara.

Ukupno je na svetskom tržištu rada zaposleno oko 16.000 hrvatskih pomoraca, koji uglavnom plove pod stranim zastavama.