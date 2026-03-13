ZORAN MILANOVIĆ NA UDARU IZRAELA: Hrvatski predsednik optužen za antisemitizam! "Ovo je, braćo, Zagreb, nije Tel Aviv" (FOTO)
Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sarocenio je danas kao uvredljive i neprihvatljive izjave hrvatskog predsednika Zorana Milanovićai optužio ga za antisemitizam.
- Uvredljiva retorika hrvatskog predsednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup - napisao je Sar na mreži Iks.
On je tako reagovao na izjavu hrvatskog predsednika koji je oštro kritikovao izraelskog ambasadora u Zagrebu Garija Korena zbog izjave da Hrvatska treba da proveri iransku ambasadu radi mogućeg terorizma.
- Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sećanje na Holokaust i obavezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsednik je izdao te obaveze - napisao je izraelski ministar.
Milanović je u sredu oštro kritikovao izraelskog ambasadora u Zagrebu zbog izjave da Hrvatska treba da proveri iransku ambasadu radi mogućeg terorizma, a ambasador je pozvan na razgovor u kabinet predsednika.
- Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati, ako neće, to znači da ih Vlada toleriše - rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.
Milanović je dodao da je "taj činovnik iz Tel Aviva rekao maltene da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi" i ocenio da je reč o uznemiravanju hrvatske javnosti.
- Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Šta je ubijanje u Gazi nego terorizam i šta je iživljavanje izraelskih vojnika, krav magaša nego terorizam. Međutim, kada je u pitanju Evropa, Iran u Evropi teroristički ne deluje, bar koliko ja znam - istakao je hrvatski predsednik.
- Ovo je, braćo, Zagreb, nije Tel Aviv - rekao je Milanović ambasadoru Izraela.
Hrvatski predsednik je ponovio da je Iran članica UN i da je, kako je naglasio, napadnuta bez mandata UN.
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je na predsedničkim izborima dva puta izabran kao kandidat opozicione Socijaldemokratske partije, ocenio je prethodno u reakciji na američko-izraelski napad na Iran da je "opasna svaka jednostrana primena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu bezbednost ne samo danas, nego i u budućnosti".
Kao i u mnogim drugim slučajevima, predsednik Milanović i vlada koju vodi premijer Andrej Plenković, ujedno i predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, nemaju jedinstven stav u slučaju napada na Iran. Za razliku od predsednika, iz vlade kada govore o američko-izraelskom napadu, ističu odgovornost Irana.
Milanović je takođe više puta pozvao vladu da prizna Palestinui pritom oštro osudio napade izraelske vojske na civile u Gazi. On je politiku izraelske vlasti nazvao "nasilničkom" i "zločinačkom".
