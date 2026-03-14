Senjska policija uhapsila je 36-godišnjeg muškarca iz Kostrene i 34-godišnjeg muškarca iz Osijeka nakon što su u njihovom domu otkrili improvizovanu laboratoriju za uzgoj konoplje i oko 150 biljaka.

Gajili biljku na na tavanu

Oni se terete da su na tavanu kuće u Stinici, koristeći uređaje za emitovanje svetlosti, ventilaciju i filtraciju vazduha, stvarali uslove za veštački uzgoj biljaka.

Nakon sazrevanja droge, ona je prerađivana, pakovana i prodavana radi sticanja protivpravne imovinske koristi, saopštila je u petak ličko-senjska policija.

Policija pronašla laboratoriju za uzgoj konoplje u Stinici, Hrvatska Foto: PU ličko-senjska

Pretresom kuće koju su koristili osumnjičeni pronađeno je 148 biljaka konoplje, oko 200 grama konoplje, tri digitalne vage, vakuumski uređaji i kanisteri sa tečnošću za ishranu biljaka.