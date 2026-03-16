POLICAJAC NA SLUŽBENOM MOTORU UDARIO U AUTOMOBIL: Nije držao propisano rastojanje
Policijski službenik Policijske uprave Bjelovar-Bilogora učestvovao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 12:25 časova na Slavonskoj cesti u Bjelovaru.
Policajac je, obavljajući službenu dužnost na motociklu, udario u putnički automobil, saopštila je Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.
Prema policijskom izveštaju, do nesreće je došlo jer policajac na svom službenom motociklu nije držao propisano rastojanje.
Usled toga, prednjim točkom je udario u zadnji deo putničkog automobila sa bjelovarskim registarskim tablicama.
Automobilom, koji se zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza kako bi propustio pešaka, upravljao je 71-godišnji vozač.
Manja materijalna šteta, policajac kažnjen
U sudaru niko nije povređen, a na motociklu i putničkom automobilu pričinjena je manja materijalna šteta.
Policajac je na licu mesta kažnjen zbog počinjenog prekršaja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Podsetnik vozačima
Policija je iskoristila ovu priliku da podseti sve vozače na važnost održavanja bezbednog rastojanja između vozila kako bi se sprečile slične nezgode.
