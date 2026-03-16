Policijski službenik Policijske uprave Bjelovar-Bilogora učestvovao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 12:25 časova na Slavonskoj cesti u Bjelovaru.

Policajac je, obavljajući službenu dužnost na motociklu, udario u putnički automobil, saopštila je Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.

Nije držao propisano rastojanje

Prema policijskom izveštaju, do nesreće je došlo jer policajac na svom službenom motociklu nije držao propisano rastojanje.

Usled toga, prednjim točkom je udario u zadnji deo putničkog automobila sa bjelovarskim registarskim tablicama.

Automobilom, koji se zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza kako bi propustio pešaka, upravljao je 71-godišnji vozač.

Manja materijalna šteta, policajac kažnjen

U sudaru niko nije povređen, a na motociklu i putničkom automobilu pričinjena je manja materijalna šteta.

Policajac je na licu mesta kažnjen zbog počinjenog prekršaja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

