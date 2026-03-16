Optužbe su stigle nakon što je šef hrvatske države navodno otkrio "klasifikovane podatke" o broju pripadnika Oružanih snaga, i poručio je da su podaci o kojima je reč javno dostupni u Godišnjem izveštaju o odbrani za 2024. godinu.

Reč je, navodi se, o dokumentu koji je pripremio i potpisao upravo ministar odbrane.

U saopštenju Kabineta predsednika Hrvatske navodi se da je ministar odbrane prvo optužio predsednika da je otkrio "klasifikovani podatak" govoreći o brojnom stanju vojske.

- A juče je MORH otišao korak dalje: tvrdi da je otkrivanje podataka o broju pripadnika OSRH – "izdaja". Dakle, MORH je optužio Predsednika Republike za "izdaju" - ističu s Pantovčaka.

Dodaju da MORH svoju optužbu objavljuje neslužbeno, "verovatno preko svojih službenika kojima je oduzet sertifikat bezbednosne provere".

U saopštenju se navodi da su odlučili službeno da obaveste MORH da su podaci o broju pripadnika OSRH javno objavljeni i dostupni. Ti se podaci, kako tvrde, nalaze u Godišnjem izveštaju o odbrani za 2024. godinu. Naglašavaju da je taj izveštaj pripremilo upravo Ministarstvo odbrane, a lično ga je potpsao ministar.

- Ako ministar odbrane i njegovi službenici ne znaju šta piše u Godišnjem izvešću o odbrani - a očito ne znaju - upućujemo ih da pročitaju šta piše na stanici 23 i 24 u stavu 1.4.1 - navodi se u saopštenju, koje upućuje na internet stranice parlamenta i navode:

- Brojno stanje Ministarstva odbrane, koje uključuje Hrvatsku vojsku na dan 31. decembra 2024. bilo je 15.558 osoba: 13.814 zaposlenih vojnih osoba, od toga 1.989 žena i 1.744 državna službenika i nameštenika, od toga 899 žena.

Navode i da se na zvaničnim stranicama sabora može naći ne samo trenutan broj OSRH, već se u izveštaju za 2017. godinu navodi i koliko bi ih trebalo biti.

U saopštenju s Pantovčaka se optužuje ministar odbrane Ivan Anušić i ljudi iz MORH-a da razgovaraju o vojnim tajnama s Izraelcima.